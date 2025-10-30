金泉好湯！「泉柿原味」苗栗泰安溫泉暨甜柿推廣活動 週末熱鬧登場！

記者/葉佳欣報導

苗栗縣「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「2024-2025台灣好湯-金泉獎」評選活動，為台灣19大溫泉區中榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項，為擴大行銷宣傳效益，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦溫泉季X泰安甜柿推廣活動，將於114年11月1日上午10時於苗栗縣泰雅原住民文化產業區辦理開幕式，誠摯邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的旅行。

戶外山林風呂，遊客可以邊看山景邊泡溫泉。圖/湯悅溫泉會館提供

苗栗泰雅原住民文化產業園區，民眾可來現場親近大自然。圖/苗栗縣泰安鄉溫泉區觀光發展協會提供

活動延續去年以「泉柿原味」為主軸，為今年泰安溫泉季、泰安甜柿揭開序幕，推出「住」「柿」大吉活動-【溫泉住宿 我送甜柿-造型陶瓷罐】、「苗栗泰安享泡湯 HAPPY優惠送 好禮抽」，並結合泰雅文物館增設具有泰雅族「祖靈之眼」圖騰設計之第二溫泉煮蛋池，增添民眾享受竹簍煮蛋的樂趣，期望吸引遊客遠離城市的喧囂，來到苗栗享受人文美景，體驗獨特的「旅湯文化」。

苗栗泰安以溫泉和甜柿聞名，活動邀請民眾來感受旅湯文化。圖/交通部觀光署提供

來苗栗泰安泡湯，再送好禮和住宿券，獎項價值超過30萬。圖/交通部觀光署提供

文化觀光局長林彥甫表示，活動會場以山林、草地音樂晚會概念布置，邀請汶水國小原民舞蹈、Double JIAN Dance Crew熱舞、吉他彈唱、氣球秀、樂團及琵琶演出輪番上陣演出，除了欣賞表演和逛市集外，現場發放1000張百元抵用券（於活動現場、部落市集、清安豆腐街抵用），與民眾互動的【玩遊戲拿大獎】-獎品豐富遊戲闖關後可獲得甜柿、甜柿陶瓷罐、手機支架便當盒，以及泰安溫泉飯店提供的住宿券、湯屋、大眾池泡湯券等多項好禮；除此之外，結合泰安各溫泉飯店，推出住柿大吉-【溫泉住宿 我送甜柿造型陶瓷罐】，活動自114年10月31日起至泰安任一合法溫泉飯店住宿，即贈送泰安甜柿或甜柿造型陶罐，數量有限，送完為止，此外，為推廣泰安甜柿，溫泉飯店現場更備有香脆甜美、風味絕佳的泰安甜柿禮盒供民眾購買、品嚐。

泡湯之餘，也有豐富的3C家電用品等好禮讓民眾抽獎。圖/交通部觀光署提供

窗景雙人湯屋，享受安靜愜意的暖時光。圖/虎山溫泉會館提供

除了「泉柿原味」活動外，結合溫泉季加碼推出「苗栗泰安享泡湯 HAPPY優惠送 好禮抽」活動，114年11月15至115年3月30日止期間於泰安、大湖、苑裡及南庄等合法溫泉旅宿特約店家消費，出示紙本或電子折扣優惠券，即享該店家優惠折扣；另消費滿1000元登錄抽iPhoen17 pro max、iPad、Air Pods Pro、Dyson吸塵器及吹風機、LG空氣清淨機、自助餐券及溫泉住宿、湯屋、泡湯券等總值約60萬元多項好禮，歡迎全國遊客踴躍參加，更多活動詳情資訊可搜尋「苗栗文化觀光旅遊網」https://miaolitravel.net/及「苗栗玩透透FB粉絲專頁」查詢。

