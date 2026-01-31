金泰希贈親姊68坪豪宅驚傳被查封 公司急發聲明解釋

由於姊姊忘了付健保費，金泰希送給親姊的豪宅一度傳出被查封。（圖／達志影像）

45歲韓國第一天然美女金泰希（金泰熙）早年演出《愛在哈佛》、《我的公主》走紅，2017年她和舞王Rain結婚，育有2女，生活幸福。昨(30日)驚傳她早年送給親姊姊金希元（音譯，김희원）的68坪豪宅被查封，對此，金泰希經紀公司回應，是因為姊姊久居美國，忘了繳納健保才發生此事，和金泰希本人無關。

據《朝鮮日報》報導，金泰希2006年以約9.8億韓幣（約2350萬台幣）購入位於首爾城東區玉水洞的高級住宅「Morningville Hannam」，面積約68坪，2016年金泰希將該房產轉贈親姊姊金希元，如今該房產市價估計超過300億韓元（約台幣7億）。

昨傳出該房產一度遭國民健康保險公團查封，如今已解除查封狀態，對此，金泰希所屬公司「Story J Company」解釋，金泰希的親姊姊金希元現在長期住在美國，偶爾返韓，因一時不察未注意到健康保險費未繳納，才發生此事，與金泰希沒有任何關聯。

而金泰希由於自然美貌和高學歷在演藝圈走紅，2010年她曾一度加入金希元所開的經紀公司9年，後來金泰希離開後，金希元2019年將公司改名Lua Asset，去除演藝經紀工作項目，改從事海外不動產投資與開發，姊妹倆各自往不同領域發展，而Lua Asset的登記地址是金泰希2018年以42億韓元（約9200萬台幣）漢南洞的漢南山莊（Hannam The Hill），與金泰希目前名下企業「J. Angel Corporation」註冊地點一致。

