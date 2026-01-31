金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光

金泰希因為送給親姊姊的豪宅一度被查封，登上新聞版面。翻攝IG@kimtaehee99

韓劇女神金泰希送給親姊姊金熙媛的68坪高級豪宅遭查封！據《日曜新聞》昨（30日）報導，查封的原因是因為欠繳健保費，而該戶公寓依過往實價登錄推算，市值推估超過30億韓元（約新台幣6536萬元），金泰希的經紀公司已緊急對外發聲。

報導指出，國民健康保險公團（城東支社）去年12月29日曾針對金熙媛代表名下、位於首爾城東區玉水洞的「Morning Ville Hannam」公寓其中一戶採取查封措施，並於本月（1月）19日解除。依規定，若有健康保險費滯納情形，公團得依法對個人名下不動產進行查封。

金泰希公司還原查封原委

對此，金泰希所屬經紀公司 Story J Company表示：「金泰希的親姊目前居住在美國。」並進一步解釋，「因她不常回韓國，未能即時察覺健康保險費滯納，才會發生此次狀況。」同時也強調，「此事與金泰希本人完全無關。」

親姊曾是公司代表！金泰希豪氣轉贈豪宅

金泰希很懂得房產投資，這戶豪宅是她20年前買的，並在10年前轉贈給親姊姊。翻攝NATE

而這戶一度遭查封的豪宅，正是向來投資房地產頗具眼光的金泰希，於2006年以9.8億韓元（約新台幣2135萬元）購入，並於2016年轉贈給姊姊金熙媛，至今市值已翻漲至超過30億韓元。

金熙媛過去曾擔任金泰希經紀公司「LUA娛樂」代表長達9年，直到金泰希轉換新東家後，金熙媛才將公司更名為「LUA Asset」，並刪除「演藝經紀業」營業項目，改新增「海外不動產投資與開發業」，並持續經營至今。而這起豪宅查封風波也引起韓網熱議。



