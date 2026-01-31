金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光
韓劇女神金泰希送給親姊姊金熙媛的68坪高級豪宅遭查封！據《日曜新聞》昨（30日）報導，查封的原因是因為欠繳健保費，而該戶公寓依過往實價登錄推算，市值推估超過30億韓元（約新台幣6536萬元），金泰希的經紀公司已緊急對外發聲。
報導指出，國民健康保險公團（城東支社）去年12月29日曾針對金熙媛代表名下、位於首爾城東區玉水洞的「Morning Ville Hannam」公寓其中一戶採取查封措施，並於本月（1月）19日解除。依規定，若有健康保險費滯納情形，公團得依法對個人名下不動產進行查封。
金泰希公司還原查封原委
對此，金泰希所屬經紀公司 Story J Company表示：「金泰希的親姊目前居住在美國。」並進一步解釋，「因她不常回韓國，未能即時察覺健康保險費滯納，才會發生此次狀況。」同時也強調，「此事與金泰希本人完全無關。」
親姊曾是公司代表！金泰希豪氣轉贈豪宅
而這戶一度遭查封的豪宅，正是向來投資房地產頗具眼光的金泰希，於2006年以9.8億韓元（約新台幣2135萬元）購入，並於2016年轉贈給姊姊金熙媛，至今市值已翻漲至超過30億韓元。
金熙媛過去曾擔任金泰希經紀公司「LUA娛樂」代表長達9年，直到金泰希轉換新東家後，金熙媛才將公司更名為「LUA Asset」，並刪除「演藝經紀業」營業項目，改新增「海外不動產投資與開發業」，並持續經營至今。而這起豪宅查封風波也引起韓網熱議。
更多鏡報報導
金鍾國老婆是誰？49歲「能力者」瞞5個月終於鬆口 新婚妻「身分」首曝光
玄彬又曬恩愛！ 曝孫藝真追劇心得「一句話」閃瞎全網
新婚人妻長澤雅美影壇暫別作掀「集體陰影」 106萬人嚇破膽：二手娃娃別亂買
太暈了！北市色警副所長戀上養生館妹 偷查情敵車籍「貼滿鹹濕字條」下場曝
其他人也在看
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 32則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 75則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 20 分鐘前 ・ 17則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 23則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 9則留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 13則留言
柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料:媽媽太可怕
政治中心／綜合報導獲得國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，兒子前女友去年就曾在社群平台發文爆料，前任是美國公民，最近又因為Threads平台上，有網友發起前任合照大賽，柯志恩兒子的前女友，再度發文，說「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」，引發網友熱議。準備再次挑戰高雄市長大位，獲得國民黨徵召參選的藍營立委柯志恩，兒子的前女友又在社群平台發文，前任什麼都好，就是媽媽太可怕，還括號是指個性、跟政治立場，以及，前男友當年是個聽媽媽話的媽寶，暗指這無緣的婆婆似乎「很難侍奉」。國民黨立委柯志恩：「年輕人任何人談戀愛，我都覺得應該記住，那時候戀情的美好，分手之後就應該各自安好，彼此祝福，我想這才是最正確，最成熟的態度。」柯志恩兒子前女友在社群平台再爆料，前任媽媽很可怕。（圖／Threads）因為近期在Threads上，有網友發起跟前任的合照大賽，這名自稱是柯志恩兒子的前女友，也來+1，還曬出自己跟疑似柯志恩兒子的合照，其實去年3月，這位網友就曾經爆料，柯志恩的兒子不是拿綠卡，而是美國公民，因為在快滿18歲前就依親爸爸，但當時，柯志恩說孩子在微軟工作，有綠卡很自然。柯志恩兒子前女友林小姐（2025.03.10）：「實際上並不是在那裡，因為工作而取得，而是之前就已經依親，很早以前就已經依親，拿到美國公民身分，所以我就覺得她有點魚目混珠。」柯志恩回應，年輕人談戀愛，分手之後就應該各自安好，彼此祝福。（圖／民視新聞）國民黨立委柯志恩（205.03.09）：「我從政以來就沒有避諱也直接講，我家人在美國擁有合法身分跟工作，身為母親角色，（我兒子）他是獨立個體，他有自己的選擇權。」擁有教育、心理專業的柯志恩也曾說過自己是個惡媽，對應兒子被說是媽寶，似乎也不謀而合，精明婆婆的形象，要先解釋兒子國籍，還得洗清可怕形象，面對年底選戰，恐怕還是漫漫長路。原文出處：柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料：媽媽太可怕 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子柯志恩兒擁美國籍 前女友再爆：前任什麼都好「就是媽媽太可怕」民視影音 ・ 22 小時前 ・ 87則留言
被爆欠債狂開唱？ 張學友「正面回擊了」 親曝失業後新計劃
張學友「60+」巡迴演唱會日前在紅磡體育館落幕，64 歲的張學友除了唱足 20 場外，安可更一口氣唱了 12 首歌。這次巡演他一共演唱 324 場，突破華語演唱會紀錄。面對即將「失業」，張學友坦言心情複雜，也公開感謝太太與兩個女兒的支持，接受媒體訪問時，亦針對欠債傳聞作出回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
提陳菊29歲寫給台灣的遺書 苦苓感嘆：真不知國賊何日可除？
陳菊因健康問題請辭監察院長，總統府昨（28）日發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。此消息曝光引發熱議，作家苦苓今（29）日於臉書粉專po文，提到當時才29歲的陳菊被軍事法庭求處死刑，她在𤠒中寫下「給台灣的遺書」，苦苓也感嘆直呼，「民主前輩奉獻一生，台灣命運仍然岌岌可危，真不知國賊何日可除？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 329則留言
林宥嘉搶先曬「張惠妹私密側拍照」 天后男友 Sam 不忍了！12 宮格霸氣放閃
張惠妹 aMEI 和小6歲的調酒師男友 Sam 姚善鏞愛情長跑14年，Sam 偶爾會透過社群貼出張惠妹的美照公開放閃，近日卻突然被林宥嘉搶先貼出側拍，Sam 不讓林宥嘉專美於前，貼出同系列的 12 宮格美照，甜蜜稱讚張惠妹「美成這樣啦！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 7則留言
天王真的來了！郭富城現身台北「首主演台片」合體大咖億萬女星
天王郭富城日前曾預告農曆春節新年前夕將投入全新電影拍攝，今（29日）揭曉新作謎底，他將首度主演台片，出演奇幻喜劇《老子》。本片由導演許富翔執導，集結影帝影后級演員郭富城、王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等華麗卡司，傾力演出，今舉行開鏡儀式。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
Rosé大方談戀愛史！曾戴假髮扮阿嬤躲狗仔 自爆被前任PUA
南韓天團BLACKPINK成員Rosé（卜彩英）以一首〈APT.〉紅遍全球，近日登上美國知名網路節目《Call Her Daddy》大談戀愛史。Rosé說，她成名之後仍嚮往像普通人一樣約會談戀愛，為了避開狗仔偷拍，甚至戴假髮扮成「阿嬤」掩人耳目。她也坦言，過去戀愛也曾經遭對方PUA讓她患得患失，後來才醒悟這是一段「有毒的關係」。太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz！腹部隆起屢遭傳懷孕 無奈回應了
知名香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈，觸犯二級毒品被判刑4年2月，並在2024年5月入監服刑至今。他近日被媒體爆出，已在獄中和女友篠崎泫登記結婚，避免刑滿出獄後被驅逐出境，而女方多次因照片中小腹微微隆起，遭外界猜測疑似懷孕，對此，篠崎泫也無奈回應了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
金馬影帝窮困潦倒！為生活苦撐當外送員 曾寶儀看哭：忘了他是張震
金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》於今（29）日全台溫暖上映，昨晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言