金泰琳帥喊「台啦啦隊是夢想」！李貞潤苦等3年迎喜訊 私下內幕曝

金泰琳、李貞潤實現夢想，成為台灣啦啦隊一員，讓經紀人有感而發。（圖／IG@kimtaerini、@luvy00n）

新北國王啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS 今（21日）震撼官宣兩位韓援金泰琳、李貞潤加盟，將和全恩菲組成「皇后三本柱」，引發討論。不過對於外界傳聞「曾錯失加入富邦啦啦隊」一事，讓經紀人忍不住出面闢謠，強調從未想過那樣安排。

負責金泰琳、李貞潤在台事務的經紀人Sharon，在新北國王發布消息後，她也在個人社群上分享，2023年初次見到李貞潤的故事。她坦言，當時就得知李貞潤非常嚮往來到台灣發展，「而這份心願，也在隔年（2024）的勇士週順利迎來了表演的機會。」

雖然歷經長達3年的漫長等待，李貞潤依舊堅持著夢想，始終沒有離開，而是安靜地、踏實地等待著屬於自己的時刻。對於外界揣測，李貞潤和金泰琳錯過了去年職籃賽季加入富邦啦啦隊的機會，「但老實說，當時我們並沒有主動推動這件事。」

外界傳聞李貞潤、金泰琳錯過加入富邦啦啦隊的機會。（圖／翻攝新北國王IG）

她強調，公司立場一直以來都非常重視旗下女孩的適性發展，「我始終認為，每個女孩適合的位置都不盡相同，而在當時的組合狀態下，坦白說，我們並沒有想過那樣的安排（不要再說我們是錯過啦）。

再來是「全能女神」金泰琳，因具備主持、演戲、模特兒等多項技能，讓Sharon直呼「只專注在啦啦隊上，真的太可惜了！」不過，金泰琳卻帥氣地告知她，「在台灣當啦啦隊是我的夢想！」因為不是平常常做的事情，才會想要親自挑戰體驗看看。

最後，Sharon向新北國王給予的機會表達感謝，「這一刻，是貞潤等待了三年的瞬間，也是泰琳夢想成真的時刻。未來也請大家多多指教，各種活動合作，也都歡迎找我們家的貞潤、泰琳」。

