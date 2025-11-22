金派！高雄阿北騎車橫越馬路碰撞機車 父子被控出手毆人
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區南屏路20日傍晚6點多發生一起車禍並引發肢體衝突，楊姓男子在社群平台控訴，當時騎車時，突然有個阿伯騎車橫向從車道中竄出，他閃避不及撞上，制止對方移車，就被咆哮、掐脖子和拿安全帽毆打，隨後阿伯兒子趕到現場，更是二話不出又朝楊男臉及頭部揮打3拳，楊男因當下無錄影，希望民眾提供影像。
楊男發文指出，事發當時在南屏路上車流量多，且車輛正在停等紅燈，有一位快70歲的人騎機車橫穿馬路，突然從2輛汽車中間竄出，他當下閃避不及撞上，後來對方要移動現場，楊男不讓動，阿伯就對他大小聲，還動手掐他脖子、抓衣領、拿安全帽打，楊男稱自己只從中阻擋並沒有還手，有2位女士幫忙擋住衝突，但對方依舊不停手，事後還反咬楊男打他、推他。
楊男說，過幾分鐘對方兒子到場，二話不說直接上來往他左臉及頭部打了3拳，後來態度緩和才跟楊男說以為楊男打他爸，認為對方行徑非常惡劣，希望有當時路過及看到的網友幫忙提供影像、照片。
鼓山分局龍華所指出，事故現場為曹男(65歲)騎機車於南屏路橫越馬路，楊男(29歲)騎機車於南屏路往北直行時，為閃避曹男車輛而自摔並擦撞曹男機車。雙方分別有擦挫傷勢、未送醫，詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。
據了解，警方到場時曹男情緒仍相當激動，直對著楊男怒稱「我快70歲了，不需要對我大聲」，且否認打楊男，稱「70歲對1個年輕人要怎麼打」，對此，警方表示，楊男稱遭對方傷害，目前暫未提出告訴，現場已告知相關訴訟權利。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
苗栗16歲學生無照騎車撞另輛機車 掉落水溝昏迷
影像曝光！彰化4輛雙B疑飆速釀禍 撞進超商害路人重傷
國1北上大雅段大貨車撞護欄 駕駛受困、乘客拋飛無生命跡象
其他人也在看
高雄老翁橫切馬路害年輕男摔車 還出手掐脖「用安全帽毆打」
高雄一起行車糾紛引發肢體衝突！65歲曹姓機車騎士「切西瓜」橫越車道，導致29歲楊姓男子閃避不及自摔，雙方隨後爆發激烈爭執，楊男控訴遭掐脖、安全帽攻擊，曹姓長輩則斥責年輕人不應對老人如此，警方表示楊男當下未提告訴，目前依車禍處理，正釐清肇事責任。監視器完整記錄事發經過，引發網友熱議！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
國際蘭馨交流協會中華民國總會 以行動響應國際終止婦女受暴日
國際蘭馨交流協會中華民國總會將於11月25日，響應「國際終止婦女受暴日」（IDEVAW），首度串聯全臺45分會、橫跨13大區域，同步發起反家庭暴力、反性別暴力與反毒害倡議行動，並運用社群媒體的連線和直播，打造全臺最大規模的橘色關懷連線，讓愛心不分區域和國界，中時財經即時 ・ 1 天前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 20 小時前
教育部修正校事會議增過濾機制 全教總表達強烈譴責
教育部昨（21）日預告修正教師解聘辦法及考核辦法草案，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文，其中，草案增訂「受理與否機制」由校長邀校事會議教師代表、家長代表及調查人才庫之一名專業人員共3人開會決定，全國教師工會總聯合會（全教總）今（22）日發聲明表達強烈譴責，理事長侯俊良表示，這兩份草案自由時報 ・ 18 小時前
宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花
宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。自由時報 ・ 18 小時前
高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日 800人參與反暴力宣導
為響應「國際終止婦女受暴日」，社會局家防中心於22日在衛武營都會公園夏日大道舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」。品觀點 ・ 8 小時前
左營深夜「怠速擾鄰」竟是酒醉卡車內 65歲男醉昏倒車頭凹陷
事發於凌晨1時許，左營派出所接獲多起住戶報案，指稱一輛轎車在路邊長時間怠速、引擎聲刺耳，疑似駕駛有狀況。警方到場後敲窗叫喚許男，發現他喝得爛醉，雙眼迷濛，說話含糊不清。警方立即進行酒測，呼氣酒測值超過規定標準的0.25mg/L，當場觸犯公共危險罪，警方依法將他逮捕...CTWANT ・ 18 小時前
健和興：明年毛利率有望逐季回升
端子廠健和興（3003）21日召開法說會，公司表示受關稅、政策等影響，前三季獲利表現承壓，但調整人事成本費用，且庫存水位接近正常，毛利率明年有望逐季回升。明年主要成長動能來自基建、儲能等帶動綠電連接器需求，整體看法較審慎樂觀，但車用、家電需求仍保守。工商時報 ・ 1 天前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到...華視 ・ 18 小時前
冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件
52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊自由時報 ・ 18 小時前
川普「分進合擊」重塑國際秩序 學者：台灣須冷靜應對、精確計算位置
在美國總統川普提出半導體關稅威脅、區域安全情勢同步升溫的背景下，台灣如何在美中新賽局中保留自身位置成為學界關注焦點。學者在11月20日於北威舉行的「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇指出，台灣已無法置身事外，必須在快速變動的國際環境中保持冷靜並精準計算。台灣大學國際企業學系副教授盧信昌以「川普風暴2.0：分進合擊的戰術應用與總戰略」為題指出，外界......風傳媒 ・ 19 小時前
老闆4歲兒店中哭鬧不休 員工拿牌尺打2下賠慘了
一場發生在炸雞店的糾紛鬧上了法庭，炸雞店林姓員工因受不了陳姓老闆4歲孩子在店裡持續哭鬧，一時衝動之下竟拿麻將牌尺，朝小孩的右小腿打了2下。陳姓老闆極度不滿林男舉動，認為小孩因此右小腿擦傷，決定一狀告上法院，提出50多萬賠償請求，最終法院判賠4萬多元。可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
中和警攔查毒駕女通緝犯 唾液快篩陽性當場逮捕
發現一名普重機騎士行車明顯不穩，且神情恍惚、語無倫次，疑似有吸食毒品情形。員警察覺異狀，依法示意其停車受檢警政時報 ・ 18 小時前
梨山圓環公共藝術下月完工 新地標搶先曝光
政府積極推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立近50年，於9月10日下午遷移至梨山文物陳列館保存，圓環設置結合台灣櫻花鉤吻鮭的書法裝置藝術已接近完工階段，近日主體櫻花鉤吻鮭已設置完成，預計12月中旬全面完工，隨後配合山谷燈光節亮相。自由時報 ・ 22 小時前
台鐵警語廣告致敬「福音戰士」 網友反應兩極
台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，以及違規違法行為對應的法條，設計風格致敬日本動畫神作「新世紀福音戰士」，引起不少動畫迷的共鳴。但也有人發文批評，這樣其實看不太懂，有點凌亂、不夠有辨識性...華視 ・ 18 小時前
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死EBC東森新聞 ・ 19 小時前
毒駕上路栽了！竹市男遇臨檢唾篩呈卡西酮類陽性 罰款吊扣駕照
毒駕上路栽了！新竹市1名蔡姓男子20日晚間吸毒開車上路後遇警方臨檢，因身上散發濃濃的毒品味道，經警方使用毒品唾液快篩檢測，結果男子毒品唾液快篩呈卡西酮類陽性，除被警方當場禁止駕駛，移置保管車輛更罰3萬元到12萬元及吊扣駕照。新竹市警察局表示，近來新興毒品「喪屍菸彈」流竄市面，造成毒駕風險升高，且引起自由時報 ・ 18 小時前
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方...華視 ・ 17 小時前
醉爆口角怒砸車！ 男丟酒杯襲警濺血 遭快打壓制
台中2名親戚關係的男子，深夜酒喝多了，不但爆發口角，還砸破路邊休旅車的玻璃，氣氛相當火爆，警方啟動快打部隊到場，要來勸阻衝突，其中梁姓男子情緒激動，把手上的酒杯砸向警員，造成警員左手臂流血受傷，大批警...華視 ・ 17 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前