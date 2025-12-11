金流來源說不清！太子集團涉購4豪華遊艇洗錢 帳房王俊國收押禁見

[FTNN新聞網]社會中心／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國詐欺及洗錢案，檢調追查後發現，該集團還涉嫌以香港博高公司名義，斥資逾10億元購買4艘豪華遊艇，長期停泊在基隆碧砂漁港，協助管理、維護遊艇的玄古管理顧問有限公司負責人王俊國，因涉嫌協助太子集團轉交現金，對金流來源交代不清，檢方今（11）日凌晨向法院聲押禁見，北院下午5點多裁准羈押禁見。

太子集團斥資逾10億元購買4艘豪華遊艇，並在台設立玄古公司負責管理，負責人王俊國今日遭收押禁見。（圖／翻攝畫面）

專案小組查出，太子集團首腦陳志曾指示入籍柬埔寨的中國籍男子吳逸先成立香港博高公司，並找他嫁來台灣的姊姊吳宜家擔任名義負責人，以公司名義購置4艘豪華遊艇，登記於博高公司名下。為管理船隻，博高公司進一步在台成立玄古管理顧問公司，招募台灣員工負責日常營運，其中王俊國掌管博高及玄古相關帳戶，被認定為是在台金流關鍵角色。

據了解，這4艘遊艇於2017年至2025年間，多次停靠基隆港，讓太子集團成員舉辦私人派對，陳志還曾親自出席，檢調也懷疑這些遊艇可能充當行動金庫，進行跨國走私資金。不過其中3艘遊艇在案件爆發前已陸續變賣，最後1艘在今年1年間駛離台灣。

北檢日前發動第4波行動，搜索玄古公司和吳宜家、王俊國住處等14處，並拘提6名涉嫌協助洗錢、組織犯罪的吳宜家、王俊國等6人到案，其中王俊國因對金流來源交代不清，被認定有串滅證之虞，北檢今日凌晨向法院聲押。而吳宜家先前以270萬元交保、限制出境出海及限制住居，並實施科技監控。其餘4名被告分別以30萬元至100萬元不等金額交保，均限制出境出海。



