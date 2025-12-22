金流哪來？張文策畫近2年 化名「張鋒嚴」網購作案工具

大規模隨機殺傷案兇嫌張文。（圖／翻攝劉宇臉書）





台北19日發生近10年最嚴重隨機傷人事件，而真相隨著兇嫌張文墜樓身亡，檢警僅能先靠物證、人證試圖還原真相。據悉，張文不只耗費近2年時間策劃血案，更在金流不明情況下，購買與其帳面財力不符的工具，種種跡象啟人疑竇。

假身分網購 意在切割真實生活軌跡？

專案小組發現，張文以「張鋒嚴」假身分進行網路購物，並刻意將採購行為與本人真實身分切割。其對外的社群活動極少，臉書帳號幾乎0發文、0互動，通訊軟體僅與房東及房仲為「好友」，生活圈樣態高度封閉。

警方研判，張文並非單純隱私考量而將身分與行為切割，而是刻意意降低行為被追蹤風險，顯示其在犯案前即已具備避開查緝的意識。

長期購入犯案工具 超出個人使用範圍

調查指出，張文自去年4月起，陸續透過電商平台購買防護用具、可製造煙霧等用於這次犯案的裝備，以及採購具燃燒效果的材料，並於今年初與年底前後持續補充相關物品。這些物品本身並非違禁，但在數量、時間點與組合方式上，已超出一般個人使用範圍。

警方指出，張文最終將部分材料自行組裝，並於案發當天實際使用，另有部分物品被棄置或遺留在現場周邊，顯示其行動目的並非單一點位，而是透過多點投放與移動路線，放大混亂與恐慌效果。

無穩定收入卻能持續支出

警方調查顯示，張文於2023年中曾有固定工作與收入，但自去年中後即無任何薪資申報紀錄，僅偶爾接受家人提供的少量金援。在此情況下，仍能負擔租金並持續購買大量物品，其資金來源與支出結構明顯不成比例。

對此，警方已向金融機構調閱相關帳戶與交易紀錄，以釐清是否存在未揭露的資金來源，或是否曾透過他人代付、現金交易等方式規避紀錄。

筆電資料與雲端內容還原中

在數位證據方面，警方查扣張文遭刻意損毀的筆電，確認其硬碟仍可運作，正進行技術還原。同時，檢警已從其雲端帳戶中發現多份行動紀錄，內容包含時間規畫、移動路線、補給方式，以及分散注意力的行動設計。

相關資料顯示，其規畫內容與實際犯案過程高度吻合，顯示這並非臨時起意，而是事前反覆推演後的結果。警方正嘗試比對本地端與雲端資料，以進一步釐清張文的最終動機與行為脈絡。

