金流曝光＋對價質詢疑雲浮現 黃國昌貪污、洗錢罪恐怕越來越難脫身

針對凱思國際背後可能涉及的「對價質詢」與企業資金流入問題，鏡週刊深入追查金主、匯款紀錄與質詢時機。調查顯示，包括臺雅國際少東、鏡電視零元股東陳建平、黃安捷，以及與民眾黨關係密切的民調公司求真民調公司，都曾於近期透過投資或注資的方式，將資金匯入凱思名下公司。這些資金進入後，部分金主過去曾有特定立法案或質詢個案，由黃國昌代表發言、質詢或提案，時間點與資金流入高度吻合。

根據我國貪污治罪條例與洗錢防制法的精神，只要金主給付資金，並換取公務員在其職權範圍內能對特定公司提供「幫助、利益或便利」，即可能成立「對價關係」並觸及收賄、洗錢罪。

此外，專家指出，即便掛名負責人未直接操作公司，也不代表沒有刑責，若查明是為了掩飾真實受益人，相當可能構成洗錢罪或協助犯罪所得隱匿罪。

目前檢調據此展開多線追查：比對匯款帳戶、質詢時間、公司登記資料與安親班經營紀錄等，並調閱凱思、耘力、新舊安親班的帳冊與出入紀錄。若相關證據被完整串接，黃國昌將面臨從「受賄／圖利」到「洗錢防制」層面的全面調查，一旦定罪，不僅刑責重大，也可能追徵企業款項及凍結資產。

目前，外界關注的是，檢調是否會要求法院核發搜索票、凍結帳戶，以及是否會傳喚金主與掛名人頭。此案是否合法、能否送到法院定讞，都可能因這波金流對價證據而決定。



