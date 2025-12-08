即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌涉豢養狗仔跟拍政敵、利用人頭收賄等爭議一一浮出，支付狗仔薪水的凱思國際也引發關注！繼負責人李麗娟遭直擊確認只是人頭，加上黃國昌小姨子高翬突收掉耘力公司，檢調為避免串、滅證，近日極可能首度約談李麗娟。另凱思國際成立時，黃的姻親、高翬的L姓表弟與友人臨櫃現金存入帳戶，但兩人與凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，意在製造斷點，避免幕後藏鏡人曝光。

根據《鏡週刊》今日報導，黃國昌涉弊關鍵在於遭控擔任立委卻利用人頭成立凱思國際拿錢辦事，由於李麗娟只是安親班老師，加上連日跟監直擊，李麗娟整天都在安親班工作，長期替黃國昌親友照顧小孩，就連假日也從住家帶紙巾至安親班，顯示與凱思國際的運作毫無關係。

何況凱思國際登記的營業項目與安親班補教業務沒有任何關聯；根據經濟部商工登記資料顯示，凱思國際成立資本額從2021年創立的100萬元，到2023年增至1,500萬元，李麗娟都是檯面上唯一股東，總出資金額達1,490萬元，身為安親班老師的她，何以能有如此龐大的資本來源？加上進出金流顯示都與她無關，足可證明李麗娟只是人頭。

不過根據《鏡週刊》調查，發現當年凱思國際公司成立的第一筆資金，確有部分出自黃國昌的姻親無誤，而這名姻親就是高翬的L姓表弟，與高翬有高度的關聯性。報導指出，通常成立公司都是匯款到帳戶等候驗資，但詭異的是，L姓表弟卻是與友人捧著現金，先後到銀行臨櫃存入凱思國際的帳戶，明顯意在製造斷點，避免幕後的藏鏡人曝光。

快新聞／金流浮現？臨櫃現金存入凱思帳戶 黃國昌姻親「L姓表弟」遭鎖定

黃國昌姻親高翬無照經營安親班遭踢爆後，近期搬家重起爐灶；11月下旬更火速解散耘力公司，遭質疑滅證。（圖／翻攝自Google Maps）

由於L姓表弟也是黃國昌妻子高翔的親戚，與黃屬姻親關係，除了印證先前《鏡週刊》報導黃國昌的姻親注資凱思國際確是事實，也更加證明凱思國際的實際負責人與黃脫不了關係，甚至就是黃國昌本人。

報導更強調，李麗娟、存款的L姓表弟與大帳房李光昕，都是黃國昌涉貪防火牆已相當明顯，一旦遭突破，黃國昌在臺雅案收錢辦事的罪刑就更加確立。根據《鏡週刊》掌握，近期檢調極可能約談李麗娟到案釐清案情，除印證黃藏身幕後調度狗仔跟監政敵，更可證明他利用凱思國際作掩護收賄的犯行。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

