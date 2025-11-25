金流、對價全對上？她怒嗆黃國昌有種就解釋

▲台灣民眾黨主席黃國昌今（25）日再被質疑收錢辦事。（圖／劉祐龍攝影）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近期遭週刊指控疑似涉犯貪污罪，質疑收錢辦事。對此，政治評論員吳靜怡今（25）日痛批，如果凱思國際的金流與質詢真有對價，那麼狗仔政治就不只是政壇醜陋，而是貪污犯罪，黃國昌應該要好好解釋200萬是不是咆哮的開關？有種，不要等到上法院才講。

吳靜怡今發文表示，台雅案被告、已故董事長沈裕雄的特助鄭淳駿跳出來，直指自己早被老董友人告知台雅高層「找了3名立委」、「花了200萬元」、「要求檢調辦他」，鄭淳駿原本不以為意，但當《鏡週刊》披露凱思金流、又看到黃國昌在立法院自曝：「這個案子我幫了多少忙」時，情節竟與傳聞吻合，對價金額、立委介入、司法施壓的方向，都與爆料細節完全符合，他的證詞迅速成為該案最重要的對價線索來源。

廣告 廣告

吳靜怡指出，更耐人尋味的是台雅案的承辦單位，再次落在「調查局新北市調查處」，這個單位曾在私菸案中被指與黃國昌往來密切，該名被外界認為是黃國昌的「深喉嚨」的調查官，如今升任主管，台雅案的偵辦方向、羈押邏輯、主嫌未到案卻先押特助的反常程序，都讓外界更質疑是否有人利用在調查局的人脈「引導偵辦」。

吳靜怡質疑，如果凱思國際的金流與質詢真有對價，那麼狗仔政治就不只是政壇醜陋，而是貪污犯罪，黃國昌應該要好好解釋兩200萬是不是咆哮的開關？有種，不要等到上法院才講。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

被ChatGPT惹火！柯文哲動向曝光 直言黨內「2個太陽比沒太陽好」

台北市「投他就是投鄭麗文」引戰！遭1句反殺：大罷免證明沒用

吳怡農開砲「黨內操盤手不會選」！李正皓火大反嗆：差不多就好