金湖休閒農業區金牌農村 揭牌

雲林縣政府城鄉處林長造處長日昨率領城鄉處團隊及輔導團隊天行健創意行銷公司，特地前來口湖遊客中心甘苦人魅力農店，為金牌農村揭牌。

林長造處長表示；「金牌農村競賽」是三年一次國家級賽事，競賽內容除了著重生產、生活及生態上的應用與創造外，在地居民的共識及合作上也相當重要。此競賽自一一三年八月起，由各縣市政府進行縣市初賽，雲林縣政府提報三個比賽單位，很幸運地由古坑華南社區、口湖鄉金湖休閒農業區從九百七十四個比賽社區中，前進至四十五個社區，再從四十五個社區中前進到二十二個進入決審，決審結果由華南社區榮獲全國金牌獎、金湖休閒農業區榮獲全國銅牌獎，可說是雲林縣一大喜事，也給長期在社區努力的夥伴們莫大的鼓勵！

廣告 廣告

口湖鄉金湖休閒農業發展協會理事長李永鴻表示；金湖休閒農業區位處雲林西部沿海，從過去被視為風頭水尾、鳥不生蛋的地方，到現在有眾多遊客來訪，公部門的軟硬體建設及輔導，給地方加足馬力，也讓我們更有信心在觀光產業上持續努力！

口湖鄉金湖休閒農業發展協會營運經理蔡云姍表示；很感謝農業部農村發展及水土保持署、雲林縣政府、勞動部及雲嘉南濱海國家風景區管理處，於協會打造營運據點-口湖遊客中心甘苦人魅力農店期間，協助成立小農產品展售平台、不定期辦理小農市集及推廣活動，讓組織得以茁壯成長，並在穩定的組織發展中創造中高齡、新住民及青年返鄉就業機會，金牌農村的比賽成果無疑的是給我們最佳的肯定。