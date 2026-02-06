金湖國小開心逛書展 親師生揪團現場報名免費參觀

金湖國小陳宥溱拿到泰國文字的名字，覺得新奇。

金門縣金湖國小是金門第一個參觀台北國際書展的學校，主辦單位特別安排泰國主題館進行體驗。

台北國際書展在台北世貿一館舉行，今年文化部補助51所偏鄉學校參觀書展，今天(6日)首次有來自離島金門縣的學校參觀泰國主題館，體驗泰國文化；台北書展基金會表示，除了補助偏鄉學校外，也歡迎學校、安親班、補習班或親子揪團10人以上現場報名，18歲以下學生免費入場，並贈送2張門票，大家可把握最後三天機會，利用寒假逛書展。

金門縣金湖國小獲得文化部支持，第一次帶學生參觀台北國際書展，教務主任傅潔琳表示，五月將帶學生前往比利時交流，比利時代表處推薦可先參觀國際書展，因此，申請文化部補助後得以成行，本次三天兩夜的旅行，不僅參觀台北國際書展，也參訪台北市北投圖書館學習綠建築知識及中正紀念堂欣賞憲兵交接等，享受文化之旅。

本次活動由金湖國小校長陳佩玉帶隊，圖書教師楊玉蘭也特別設計閱讀護照，傅潔琳說，離島孩子不像本島學生一樣，只要搭遊覽車或高鐵就可參加，因此，他們行前做很多規劃，希望帶孩子拓展視野，為國小留下美好回憶。

本次有20名四到六年級的學生參加，六年級學生林禹妡表示，參觀書展機會難能可貴，可體驗到豐富的文化，參觀泰國主題館，學習到簡單的泰國語，很有趣；她自己喜歡看漫畫，希望這次逛書展，可以找喜歡的作者微疼的作品。

五年級學生陳宥溱喜歡看恐怖小說，但也想逛漫畫館，參觀泰國主題館，拿到以泰國書法寫的泰文名字，開心的表示，泰文跟英文、中文都不同，相當特別。

台北書展基金會表示，書展期間，除了獲得補助的偏鄉學校前往參觀外，全臺高中、國中、小學、補習班、安親班及自學團體，也可揪團逛書展，只要領隊老師或家長連同學生，總人數超過10人就可採團體現場報名，18歲以下學生憑證免費入場；10到20人團體，領隊老師或家長獲贈2張書展貴賓券；21人及以上的團體，領隊老師或家長可獲贈4張書展貴賓券，憑貴賓券可免費進場。陪同家長享購買100元優惠票入場。另外，學生還可參加闖關並可獲贈限量贈品，歡迎親師生把握2月8日前的機會，揪團逛書展。