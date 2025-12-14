金湖社福中心「親子品茗．茶香共樂」 茶文化深化家庭互動與學習

▲湖社福中心辦理「親子品茗．茶香共樂」親子活動。

【記者 洪美滿／金門 報導】為促進在地家庭親子互動與情感交流，金湖社會福利服務中心於 114 年 12 月 13 日（六） 辦理親子活動，本次活動以「茶」為主題，規劃知識型親子品茗課程，帶領親子走入生活美學，體驗茶文化的獨特魅力與內涵，為家庭增添難得的共學時光，活動依年齡採上午（3–6 歲）、下午（7–12 歲）分齡方式辦理計2 場次，共25組家庭，計 81 人次參與。

本次活動邀請在地茶館「茶淞‧茶空間」翁婕菱講師授課，並依孩子的發展與特性規劃適合不同年齡層的活動內容。活動設計循序漸進，引導親子能在愉悅的氛圍中輕鬆走入茶的世界，從認識茶葉種類、辨識香氣、基礎品茗禮儀到手沖茶實作，帶領親子在安靜沉穩的氛圍中學習專注力與生活品味，上午場的手作體驗以茶椎為主，讓親子透過視覺、嗅覺與觸覺認識茶葉與茶具，以遊戲式學習激發感官經驗；下午場則以茶凍與茶禮儀介紹為重點，透過實際操作引導孩子理解茶文化與生活的連結。過程中，家長與孩子透過聞香、觀色與品飲，培養感官敏銳度，在動手操作中體驗茶的風味與樂趣，並透過茶文化的慢節奏與沉澱特質，能讓親子在繁忙生活中找到片刻安定，並在互動交流中加深彼此情感連結。

本場次活動以「茶文化 × 親子教育 × 手作體驗」為核心，從知識學習、感官體驗到動手沖泡，一步步讓親子探索茶與生活的連結。許多家長表示，孩子對茶香與茶湯色澤充滿好奇，願意專心聆聽講師分享；孩子則分享自己「第一次覺得茶很好玩」。在分齡體驗的安排下，孩子們都能依自身能力參與內容適切的活動，不僅促進親子對話，也讓父母看見孩子不同的興趣與反應，整體活動在溫馨互動中落下美好句點，為家庭留下富教育與生活品味的共學時光。

活動同時結合社福資源宣導、場館導覽與有獎徵答，讓家庭更認識金湖社福中心提供的多元服務內容，包括脆弱家庭服務、育兒支持、親子活動、社區福利資源串連等，協助家長在育兒路上找到更多夥伴與資源。金湖社福中心亦表示，中心秉持「家庭為中心、社區為基礎」的服務理念，持續推動友善親子活動，期望藉由富含教育與娛樂價值的課程與活動，鼓勵更多家庭主動運用社會福利資源，共同打造健康、正向且富支持性的育兒環境。中心館內設有兒童活動室、青少年活動室、親子活動區、休閒閱覽區、多功能團體室、影音活動室、哺集乳室等溫馨友善空間，提供家庭多元使用

。

歡迎民眾關注「金門縣金湖社會福利服務中心」官方 Facebook 粉絲專頁，掌握最新活動訊息。中心開放時間為每週二至週六上午 09:00–11:30、下午 14:00–17:00，亦歡迎電話諮詢（082-330100）或親自到館使用各項資源，與中心共同營造溫暖、友善的在地支持網絡。（照片記者洪美滿翻攝）