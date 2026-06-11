金溥聰卸任公職後沒去過美國？周慧婷臉書疑反證2022年9月曾至西北大學

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國安會前秘書長金溥聰妻子周慧婷2022年9月臉書發文，疑似證明金2022年曾赴美。讀者提供



記者周志豪／台北報導

馬英九基金會人事案成羅生門，之前甚至謠傳美方介入，讓國安會前秘書長金溥聰回應，卸任公職後，「我連美國都好像還沒去過」。但近日網友翻出金妻周慧婷2022年9月臉書，其中金與女兒在西北大學照片，似證金卸任公職後曾赴美。

國安會前秘書長金溥聰妻子周慧婷2022年9月臉書發文，疑似證明金2022年曾赴美。讀者提供

不過周慧婷該篇臉書，近來已設為非公開。

馬英九基金會爭議延燒，因風暴核心的前執行長蕭旭岑長期對美中立場，遭擴大解讀整起事件有美方介入。

金溥聰今年3月31日受訪回應，「我當過駐美代表我就變成美方的代言人，我覺得美國人聽了也會覺得好笑」。

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金溥聰更提到，「因為我自從退出公職之後，我有沒有去過，我連美國都好像還沒去過，也沒有任何美方的人、AIT的人或任何人跟我接觸過，我怎麼就變成美方的棋子呢？」

但金溥聰當天受訪時稱卸任後不曾訪美說法，近日卻被回頭檢視，有網友就抓出周慧婷2022年9月20日臉書發文，表示「一進家門，就開始想念了啊…」，該貼文中有多張周、金溥聰與就讀西北大學的女兒合照。

該網友以周慧婷該篇發文質疑，金溥聰明明2022年去美國參加小女兒入學美國西北大學新生典禮，竟對外說謊話說卸任公職後沒去過美國。

而除周慧婷該篇2022年9月20日臉書發文外，投訴網友還抓出2022年5月2日康橋國際學校臉書稱「狂賀！！本校秀岡校區12年級學生金Ｘ錄取西北大學等多所美國頂尖大學」，印證金溥聰小女兒是當年錄取西北大學。

金溥聰2015年2月6日因健康因素請辭國安會秘書長後，當年6月再循例獲聘為總統府資政，並於2016年5月19日隨馬政府任滿一起卸任。

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