金溥聰遭控破壞藍白合 告蔡正元、陳文茜求償600萬敗訴

金溥聰提告誹謗求償600萬敗訴。（資料畫面）

時任侯友宜總統競選總部執行長金溥聰，不滿前立委蔡正元及節目主持人陳文茜在政論節目與社群，指稱他操弄假民調、破壞藍白合，提告誹謗，請求賠償共600萬元，台北地院審理後認為，相關言論涉及重大公共議題，屬合理評論範圍，判決金溥聰敗訴，全案仍可上訴。

國民黨於2024年總統大選失利後，蔡正元上節目時指控金溥聰做「假民調」，並稱他是導致藍白合破局的戰犯，蔡也在臉書轉貼節目主持人陳文茜的相關評論，金認為自身名譽受損，提起民事訴訟，向蔡、陳2人求償共600萬元，並要求移除相關言論內容。

台北地院審理後認為，「藍白合」議題屬公共事務性質，蔡正元、陳文茜的言論雖對金溥聰有負面評價，但並非憑空捏造或全然無據，也非以貶損其人格、名譽為唯一目的，屬可受公評的合理評論範圍，受言論自由保障，因此判決金敗訴，仍可上訴。





