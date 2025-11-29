金滿圓戲劇團《三打白骨精》 聆賞客家音韻之美

記者黃朝琴／臺北報導

大稻埕戲苑主辦《三打白骨精》經典客家戲，12月6、7日下午登場，邀請來自苗栗縣「金滿圓戲劇團」搬演，講述唐僧師徒4人西行取經，白骨精為食唐僧三度施法幻化，悟空三打白骨精終揭真相，耳熟能詳的故事橋段，融合文戲與武戲，唱腔典雅，對白詼諧生動，劇情曲折生動，寓意人心善惡與信任考驗的哲思，展現客家戲的音樂與表演特色，看見傳統藝術新貌。

臺北市藝文推廣處長詹素貞表示，該劇改編經典章回小說《西遊記》，古典唱腔與現代表演，這次演出特邀文化部文化資產局「重要傳統表演藝術—亂彈戲」保存者王慶芳粉墨登場，為舞台增添亮點，演出兼具熱鬧的武打場面與幽默圓融的客家風情，適合各年齡層觀眾欣賞。

廣告 廣告

詹素貞指出，這齣戲保留客家戲曲的傳統唱腔特色，融入山歌、採茶、九腔十八調等元素，並吸納亂彈、四平、外江等劇種音樂精華，展現客家戲曲的豐富層次與多元音韻之美。

大稻埕戲苑表示，《三打白骨精》以家喻戶曉的故事為骨幹，在簡潔劇情中展現傳統客家三腳採茶戲的生命力與活潑性，並結合現代大型劇場舞台設計與擴充編制，打造出具有現代美學的客家大戲，期望為觀眾帶來耳目一新的戲曲體驗。

《三打白骨精》講述唐僧師徒西行取經途中，白骨精為食唐僧之肉三度施法幻化，先後化作村姑、老母與老翁設下圈套。孫悟空三度識破妖形卻被誤解濫殺無辜，最終遭唐僧逐出師門。白骨精趁機擄走唐僧，八戒與沙僧束手無策，悟空在兄弟情與責任心驅使下重返洞府，三打白骨精，終揭真相，師徒重修舊好，續行西天取經之路。

金滿圓戲劇團表示，該團長期致力推廣客家戲曲藝術，以精緻表演傳承文化精髓，並以創新形式吸引觀眾認識與欣賞客家表演藝術，希望透過不斷創作與演出，振興臺灣珍貴客家文化，展現本土藝術風華，創造屬於客家人的表演藝術新象。

金滿圓戲劇團民國88年成立於苗栗縣，取其「金玉身段、滿美唱腔、圓潤曲調」之意。民國90年起，連續多年榮獲「苗栗縣傑出演藝團隊」。102年受客家委員會邀請至新加坡嘉龍劇院公演、103年至印尼梭羅、三寶壟、北加浪岸市巡演。104年受澳洲昆士蘭客家會邀請至澳洲昆士蘭布里斯本市馬各理格小學禮堂公演。

金滿圓戲劇團《三打白骨精》經典客家戲，講述唐僧師徒4人西行取經，白骨精為食唐僧三度施法幻化，悟空終揭真相，三打白骨精。（大稻埕戲苑提供）

白骨精為食唐僧之肉三度施法幻化，先後化作村姑、老母與老翁設下圈套。（大稻埕戲苑提供）

孫悟空三度識破妖形，終揭真相，師徒重修舊好，續行西天取經之路。（大稻埕戲苑提供）