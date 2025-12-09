金燈塔點亮鹽鄉冬夜 台南鹽埕千燈季12/14溫暖登場

鹽的故鄉準備再次閃耀。2025「鹽埕千燈季」將於12月14日晚間 6 點在南區鹽埕出張所旁正式點燈，象徵鹽埕文化與地方力量的年度主燈「金燈塔」將持續亮至明年4月底，帶來為期四個月的光影盛宴，陪伴市民迎接年末最浪漫的季節。

↑圖說：白天的「金燈塔」以竹材搭建，掛上由學童彩繪的燈籠，象徵鹽鄉文化層層堆疊、世代傳承。（圖片來源：記者林薇安攝）

今年首次登場的「金燈塔」，以環保竹材搭建，塔身上陳列多彩燈籠，結合象徵潔淨的鹽意象及在地商家名稱，寓意鹽埕文化如金字塔般代代相承，凝聚社區力量並展現永續精神。日夜景色截然不同，白天溫潤純淨、夜間在藍白燈海交織下更添夢幻，不論是拍照留念或親子遊賞都別具魅力。

本屆千燈季也邀請日新國小、永華國小、新興國中三校師生共同創作 1,000 顆花燈，點燈當晚將與金燈塔一同綻放，堆疊成最迷人的「千燈海」。現場另集結逾 30 攤文創與美食攤位，為鹽埕老社區注入創新活力。

↑圖說：夜幕下的金燈塔在藍白燈海映照下閃耀動人，成為鹽埕冬季夜景最亮眼的新地標。（圖片來源：記者林薇安攝）

臺南市議員林美燕與執行長葉翰勳長期推動鹽埕文化再生，期盼藉由千燈季打造屬於南區的冬季亮點，並延伸到在地店家、小旅行體驗，形塑具識別度的社區節慶品牌。

白天的「鹽埕小旅行」也同步開跑，帶領民眾走進巷弄，造訪鹽埕出張所、白雪社區、天后宮等地，深度認識曬鹽文化、職人故事與地方信仰；夜幕降臨後，再以燈海作結，成為最佳的節慶散步路線。

臺南市政府誠摯邀請市民與旅客把握四個月展期，走進鹽鄉，感受光影、歷史與人情味交織而成的冬日風景。

