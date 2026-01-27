金爐遭AI造假「龍噴黑煙」 廟方怒po網澄清

高雄橋頭一間廟宇，有信徒反映金爐飄黑煙。（圖／東森新聞）





以假亂真！高雄橋頭一間廟宇，有信徒反映金爐飄黑煙，整修後改成環保金爐，但卻又有漂黑煙照片流出，懷疑是一名學校教職人員惡搞，疑似故意想抹黑廟方，毀損形象，因為事關環保問題，因此廟方不排除提告。

宮廟的金爐，煙囪造型是一根盤龍柱，立體的石龍，由下往上盤繞，龍頭朝外嘴吐出黑煙，另一座更浮誇，整條龍站在金爐塔頂，全身還漆上顏色，嘴裡同樣吐出黑煙竄天，但其實這是AI惡搞照，金爐真正的排煙管長這樣。

銀色煙囪直直往上，龍的雕刻並沒有攀附在管子上。3年前金爐尚未整修前，煙囪是一根黑管，去年整修後換成銀管，從頭到尾根本沒有龍的造型，廟方遭到人以AI惡搞。附近民眾：「如果真的是惡搞，是不對啦，不是事實啊對不對。」

附近民眾：「看不懂啊，是不是真的我也不知道。」

附近民眾vs.記者：「我看就是AI合成的，（為什麼），因為我在社群平台上有看過很多這樣的圖片。」

這間位在高雄橋頭的宮廟，主要供奉天上聖母，是擁有2百多年歷史的在地廟宇，廟方私下透露，先前曾有一名教職人員來投訴金爐飄出的黑煙，污染空氣，要求廟方改善，但去年改成環保金爐後，網路上又流出金爐飄黑煙的照片，細查之下發現是用AI做的，廟方指控這名教職人員，疑似故意惡搞想抹黑廟方。

廟方人員：「當然有損形象啊，為了環保問題，環保金爐剛完工沒幾個月，他又用AI惡搞，你有什麼不滿意的地方都沒有關係，黑煙照是環保問題，對廟方的傷害很大。」

廟方明明已經花錢修繕成環保金爐，卻遭到有心人士在網路散播AI合成黑煙照，導致廟宇形象受損，廟方不排除提告。

