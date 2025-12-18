金爵獎國際賽高雄登場 海洋意象入杯掀起藍色創意浪潮

第24屆「金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」國際賽17日在高雄圓山大飯店隆重登場，吸引來自17個國家的選手齊聚競技。海洋委員會攜手中華民國國際調酒協會與高雄市政府文化局，首度將海洋意象深度融入這項國際級賽事，呼應「復振航海文化力」政策主軸，以「一杯海的記憶」為題，引領選手透過餐飲與調酒創作，展現對永續環境、文化敘事與生活美學的多元詮釋，使海洋成為本屆金爵獎最受矚目的焦點。

↑圖說：金爵獎致贈感謝獎牌予贊助者及協辦單位（圖片來源：海洋委員會提供）

海洋委員會指出，作為國家最高海洋事務主管機關，推動海洋文化走入日常是重要使命。本屆賽事以「永續海洋文化」為核心，鼓勵選手在創意調酒與餐飲設計中融入海洋元素，透過味覺、視覺與嗅覺傳達珍惜海洋、保護海洋的理念，呈現與海共生共榮的價值，也讓競賽超越技術層次，成為文化與環境對話的平台。

主辦單位表示，金爵獎不僅是一場專業競技，更是一個讓海洋文化從政策走向生活的實踐場域。透過飲食設計、旅遊體驗與城市敘事的結合，讓海洋不再只是被觀看的意象，而是能被品味、被感受、被融入日常的生活風景，持續累積屬於臺灣的藍色創意能量。

↑圖說：國際花式調酒組得獎者合影（圖片來源：海洋委員會提供）

資政謝長廷出席活動時指出，臺灣調酒技藝在國際間享有盛名，而花式調酒背後仰賴的是長時間的訓練與高度自律。他勉勵年輕選手，專注與意志是成功的基礎，這樣的精神不僅適用於競賽，也適用於人生各個舞臺。

曾代表臺灣征戰世界調酒大賽的資深選手吳柔文分享自身經驗指出，競賽舞臺帶來的不只是獎項，更是自信、表達與不斷嘗試的勇氣。她鼓勵選手不要害怕失敗，每一次重來，都是為人生這杯最珍貴的酒增添層次，只要堅持到底，終將迎來屬於自己的光芒。

↑圖說：國際傳統調酒組得獎者合影（圖片來源：海洋委員會提供）

中華民國國際調酒協會理事長郭植伶表示，今年邀請多位WCC世界盃等級的國際裁判擔任評審，不僅提升賽事的國際水準，也讓臺灣選手得以與全球趨勢接軌。她指出，本屆賽事除調飲競賽外，口布摺疊項目亦以「海洋環保」為題，選手透過服務美學詮釋海洋、生態與永續意涵，讓專業技藝與文化素養相互呼應。

主辦單位強調，海洋孕育臺灣的生命與靈感，也是連結世界的重要橋梁。第24屆金爵獎以創意為舟，邀請國內外選手以更親近的方式走進海洋、理解海洋，進而將「海洋國家」精神融入生活。海洋委員會期盼透過這場賽事拋磚引玉，促成更多公私協力，持續在藍色創意中，重新發掘島嶼文化的深度與詩意。

