金爵獎國際餐飲大賽展實力 南應大勇奪1金5銀13銅

南應大餐飲系學生團隊在金爵獎國際餐飲大賽中，展現專業實力，勇奪一金、五銀、十三銅。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大餐飲系學生結合理論與實務，參加二０二五第廿四屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽，在全國大專校院及十餘個國家選手激烈競爭中，包括托盤、調酒、口布摺疊、手沖咖啡、咖啡杯測組等，榮獲一金、五銀、十三銅共計十九個獎，展現專業實力。

此屆金爵獎賽事響應海洋委員會「復振航海文化力」的號召，以「一杯海的記憶」為題，引領參賽者在專業與創意中表達對環境議題、永續精神與文化敘事的創作深度，讓海洋成為此屆金爵獎備受矚目的焦點，並強化校際間觀光餐飲教育的交流。

南應大餐飲系由老師蔡振蒼、葉俊廷、鄭傑夫分別帶領咖啡、餐服、調酒三個培訓隊參加金爵獎大賽，在多個專業領域均有斬獲，其中托盤競賽組持續展現高水準表現，繼蓬萊盃、台灣旅館節摘銀後，成功蟬聯銀牌與銅牌。大一新生的表現亦十分亮眼，不僅在口布摺疊組以永續創意摘銅，更在手沖咖啡組與咖啡杯測賽中初露鋒芒，分別拿下銀牌與銅牌。

值得一提的是，在競爭激烈的手沖咖啡項目，南應餐飲選手以傑出的感官技巧擊敗好手，為學校抱回金牌。此外，導覽組同學以全英文介紹在地景點、調酒組同學以口感與技術征服評審，分別獲得銅牌與銀牌肯定。還有在蔡振蒼老師的親自領軍參賽下，勇奪咖啡雙項三個銅牌，以身作則展現全方位職人精神。

校長劉修祥表示，學生參與全國賽事不僅提升全方位實務技能，也促進校際交流，有助於展現學校在餐飲專業人才培育上的長期投入與成果。