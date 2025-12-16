金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽國內賽盛大揭幕 57校665名選手齊聚高雄 打造台灣最大餐旅教育舞台

▲創意調飲設計。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」今（16）日於高雄圓山大飯店正式展開國內賽，集結全台 32 所高中職、25 所大專院校及業界職人，共 665 位選手齊聚較技，展現台灣餐旅技藝教育的強大能量，規模盛大。

▲花式調酒。

由高雄市政府文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦的金爵獎賽事，本屆以「永續環保 / 文化交流 / 文化融合」為核心主軸，透過餐飲技術、文化敘事與服務創意的跨域展演，打造兼具教育意義與國際視野的餐旅專業舞台，展現產學合作的新高度。

▲傳統調酒。

高雄市政府文化局王文翠局長表示，高雄向來以多元飲食文化、國際開放度與創新特色著稱。金爵獎不僅是南台灣最具指標性的餐旅競技平台，更透過接軌國際的競賽制度，引導青年與全球技術同步發展。同時，賽事融入永續與文化意識，使城市品牌在國際交流中更具辨識度。

中華民國國際調酒協會理事長郭植伶表示，本屆競賽全面導入 IBA（International Bartenders Association）國際評分制度與 AI 數位評分系統，讓評分流程更為精準、高效，象徵台灣餐旅競技標準已躋身國際層級。

今年在海洋委員會的支持，亦首度導入「海洋主題」創意內容，結合台灣四面環海的地理特性，打造推動永續、強化國際文化交流的創新盛典。以在地酒金門高粱為核心元素的永續調飲為本屆亮點之一，選手需融合在地食材運用與食材再利用概念，以「一杯海的記憶」為題，呈現環境議題、永續精神與文化敘事的創作深度，成為本屆備受矚目的焦點。

除了調飲賽事外，今日舉行的 口布摺疊競賽 亦以「海洋環保」為主題。選手以布巾詮釋海洋、生態與永續意象，透過服務美學展現對環境議題的理解。此競賽不僅強化學生服務技術，更引導年輕學子在專業技能之外，關注海洋保護與永續發展等全球議題，讓技藝與文化素養相輔相成，為餐旅教育注入更深層價值。

今日國內賽自上午起即熱度全開，包含：MONIN無酒精創意調飲組初賽、金酒職業大專傳統調酒組初賽、高中職無酒精傳統調飲組初賽、花式調酒組初賽及決賽、口布摺疊創意組、職業大專托盤競賽組、咖啡立體雕花、中餐水花片切割組、高中職手沖咖啡、咖啡杯測競賽。

八大賽事同步登場，現場瀰漫著專注、創意與高度張力。選手以專業操作、精準技術及文化故事詮釋作品，展現台灣餐旅教育的厚實基礎與創新延伸。今年多項比賽內容呼應「永續海洋文化」主題，如在地食材的運用、循環再利用技巧、文化敘事呈現，以及以金門高粱為核心的永續調飲設計，落實技藝競賽與文化精神的結合。

今(16)日下午 16:30 第一天國內賽事結束，大會公布多項決賽名單與獲者，包括：

高中職手沖咖啡得獎名單: 第一名 廖苡彤、第二名 吳秋潼、第三名 陳又菁

花式調酒組得獎名單：第一名 吳宥霆、第二名 莊家豪、第三名 沈妍均

口布摺疊競賽得獎名單：第一名 盧冠宇、第二名 歐又禎、第三名 何欣怡

咖啡立體雕花得獎名單：第一名 陳育慧、第二名 郭蕙甄、第三名 胡又云

中餐水花片切割組得獎名單：第一名 王宥程、第二名 鄭亦涵、第三名羅阡云

咖啡杯測得獎名單：第一名 譚宏孝、第二名 王惠蓉、第三名 馬若珺

職業大專托盤組得獎名單：第一名 康晴、第二名 薛名妤、第三名 何欣怡

評審團表示，今年選手在創意敘事、技術純熟度、味覺平衡與文化詮釋等面向均有顯著提升，特別是高中職與大專組的整體水準亮眼，充分展現台灣餐旅教育的國際競爭力。

除了今日國內賽選手們精采的表現，本屆共有來自 17 個國家的國際選手將於 12 月 17 日加入賽事，為金爵獎打造跨文化交流、技術共享與永續理念發聲的國際舞台。國內賽今日圓滿落幕，也為明日的國際賽揭開更高層級的競技序章。豐富多元的國際賽將於明日登場，也歡迎有興趣的民眾自由入場免費參觀，為選手加油打氣。（圖／記者王雯玲翻攝）