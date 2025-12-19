金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 修平科大勇奪金、銅牌

記者張益銘／臺中報導

由高雄市文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦的「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，於12月16至17日於高雄圓山大飯店舉行。本屆賽事吸引來自美國、日本、瑞士、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、俄羅斯、義大利、阿根廷、賽普勒斯、越南、波多黎各、葡萄牙、印度、荷蘭及我國等17個國家、共665位選手參賽，展現亞洲餐旅競技舞台高度國際化與專業交流成果。

修平科大今（19）日表示，修平觀光與餐旅管理系學生於本屆賽事表現亮眼，由黃淑敏副教授指導蘇琬筠同學參賽，一舉榮獲兩項獎項肯定。蘇同學以作品《海鹽星光》榮獲「MONIN CUP 無酒精創意調飲組」金牌，並以作品《潮影紫夢》獲得「金酒職業大專傳統調酒組」銅牌，充分展現該校學生在調飲創意與專業技術上的實力。

本屆賽事共設立20個競賽項目，內容涵蓋調飲創作、服務美學、餐飲創意設計與文化導覽等多元面向，並邀請15位國際級評審進行評選，以跨文化、跨產業、跨技藝的高規格，打造學子走向國際的重要競技舞台。參賽對象橫跨全臺32所高中職、25所大專院校及餐旅相關從業者，完整呈現餐旅產業跨領域整合與國際實務能力。

另在專業交流層面，修平科大觀餐系副教授兼國際事務處處長黃淑敏受主辦單位邀請，擔任本屆「職業大專臺灣導覽職員挑戰賽」國際評審及高中職傳統調酒組評審，顯示該校教師在國際餐旅與觀光專業領域的實務經驗與專業能力，獲得主辦單位肯定。

此外，修平科大亦擔任本屆賽事協辦單位之一，並獲中華民國國際調酒協會致贈感謝獎座，由副校長林宗良代表受贈，感謝該校長期支持國際餐旅專業交流與人才培育。

觀餐系蘇琬筠同學參加第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽，由黃淑敏副教授指導，榮獲「MONIN CUP 無酒精創意調飲組」金牌及「金酒職業大專傳統調酒組」銅牌。（修平科大提供）

修平科大擔任第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽協辦單位之一，由林宗良副校長代表學校受贈主辦單位致贈之感謝獎座。（修平科大提供）

觀餐系副教授兼國際處處長黃淑敏（右），受邀擔任第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽「職業大專臺灣導覽職員挑戰賽」國際評審。（修平科大提供）