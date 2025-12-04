金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 12/16登場

由高市府文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦的「第二十四屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，將於十二月十六至十七日假高雄圓山大飯店舉行，今年共有來自美國、日本、瑞士、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、俄羅斯、義大利、阿根廷、賽普勒斯、越南、波多黎各、葡萄牙、印度、荷蘭及台灣共十七個國家選手參與，展現亞洲餐旅競技舞台的國際化能量與高度技術交流價值。

「金爵獎」創立以來致力提升台灣餐旅技職教育與國際競技合作，自第九屆起逐步擴大競賽架構，由調酒領域延伸至餐飲、甜點、旅遊與服務技術等多元職能，正式發展為跨領域餐旅競技平台，並成為南台灣具代表性的國際專業賽事。

第二十四屆金爵獎設立二十個競賽項目，內容涵蓋調飲創作、服務美學、餐飲創意設計與文化導覽等多元面向；競賽中包括國際飲品技藝類的調酒與無酒精飲品創作，餐食與甜點藝術類的台塑經典割包料理、中餐水花呈盤、糖霜餅乾及果醬畫盤製作，以及專業服務技術類的托盤服務與口布摺疊。此外，也規劃文化導覽與體驗設計類的旅遊導覽競賽，完整展現餐旅產業的跨領域專業能力。今年參賽對象橫跨全台三十二所高中職、二十五所大專院校及餐旅相關從業者，形成兼具教育價值與國際實務能力的專業選手陣容。

本屆競賽以「海洋永續文化」為主軸，聚焦在地食材運用、環境意識推廣與地方文化再詮釋，並以「金門高粱」作為主要表現素材，引導選手以海洋文化與永續理念發展創作。

文化局簡美玲副局長表示，金爵獎以餐飲技藝為媒介，將文化、美食、旅遊與服務巧妙結合不僅展現青年學子的專業實力，也讓世界看見高雄在餐旅教育、城市文化與國際交流上的持續努力；除參與國際賽程外，協會也規劃帶領選手走訪台塑王氏昆仲公園、西子灣英國領事館、旗津海岸公園、左營蓮池潭龍虎塔、駁二藝文特區及高雄流行音樂中心等高雄著名景點，歡迎所有國內外選手齊聚高雄，帶來更多元的文化及專業交流。