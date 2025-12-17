金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 57校665名選手齊聚高雄

「第二十四屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」十六日於高雄圓山大飯店正式展開國內賽，集結全台三十二所高中職、二十五所大專院校及業界職人，共六百六十五位選手齊聚較技，展現台灣餐旅技藝教育的強大能量，規模盛大。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，由高市府文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦的金爵獎賽事，本屆以「永續環保/文化交流/文化融合」為核心主軸，透過餐飲技術、文化敘事與服務創意的跨域展演，打造兼具教育意義與國際視野的餐旅專業舞台，展現產學合作的新高度。

文化局王文翠局長表示，高雄向來以多元飲食文化、國際開放度與創新特色著稱，金爵獎不僅是南台灣最具指標性的餐旅競技平台，更透過接軌國際的競賽制度，引導青年與全球技術同步發展；同時，該賽事融入永續與文化意識，使城市品牌在國際交流中更具辨識度。

中華民國國際調酒協會理事長郭植伶指出，本屆競賽全面導入IBA（International Bartenders Association）國際評分制度與AI數位評分系統，讓評分流程更為精準、高效，象徵台灣餐旅競技標準已躋身國際層級。

今年在海洋委員會的支持，亦首度導入「海洋主題」創意內容，結合台灣四面環海的地理特性，打造推動永續、強化國際文化交流的創新盛典；以在地酒金門高粱為核心元素的永續調飲為本屆亮點之一，選手需融合在地食材運用與食材再利用概念，以「一杯海的記憶」為題，呈現環境議題、永續精神與文化敘事的創作深度，成為本屆備受矚目的焦點。

除了調飲賽事外，當日舉行的口布摺疊競賽亦以「海洋環保」為主題，選手以布巾詮釋海洋、生態與永續意象，透過服務美學展現對環境議題的理解；該競賽不僅強化學生服務技術，更引導年輕學子在專業技能之外，關注海洋保護與永續發展等全球議題，讓技藝與文化素養相輔相成，為餐旅教育注入更深層價值。

國內賽自上午起即熱度全開，包含MONIN無酒精創意調飲組初賽、金酒職業大專傳統調酒組初賽、高中職無酒精傳統調飲組初賽、花式調酒組初賽及決賽、口布摺疊創意組、職業大專托盤競賽組、咖啡立體雕花、中餐水花片切割組、高中職手沖咖啡、咖啡杯測競賽。

八大賽事同步登場，現場瀰漫著專注、創意與高度張力。選手以專業操作、精準技術及文化故事詮釋作品，展現台灣餐旅教育的厚實基礎與創新延伸；今年多項比賽內容呼應「永續海洋文化」主題，如在地食材的運用、循環再利用技巧、文化敘事呈現，以及以金門高粱為核心的永續調飲設計，落實技藝競賽與文化精神的結合。

評審團提到，今年選手在創意敘事、技術純熟度、味覺平衡與文化詮釋等面向均有顯著提升，特別是高中職與大專組的整體水準亮眼，充分展現台灣餐旅教育的國際競爭力。

除了當日國內賽選手們精采的表現，本屆共有來自十七個國家的國際選手將於今日加入賽事，為金爵獎打造跨文化交流、技術共享與永續理念發聲的國際舞台；豐富多元的國際賽今日登場，也歡迎有興趣的民眾自由入場免費參觀，為選手加油打氣。