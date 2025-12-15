金爵獎12/16-17高雄登場 17國500多名選手對決

第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽中的調酒競賽，選手們結合表演與調酒，大展身手。（圖：溫蘭魁攝）

由高雄市政府文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦的「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，12月16、17日將在高雄盛大登場，今年總共有來自17國、500多名選手參賽，展開一場精彩的視覺與味蕾對決。

第24屆金爵獎是以「海洋永續文化」為主軸，主辦單位共設立20個競賽項目，內容涵蓋調飲創作、服務美學、餐飲創意設計與文化導覽等多個面向。

「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，12月16、17日將在高雄圓山飯店盛大登場，今年共有來自17國、500多名選手參賽。（圖：溫蘭魁攝）

今年共有來自包括美國、日本、瑞士、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、俄羅斯、義大利、阿根廷、賽普勒斯、越南、波多黎各、葡萄牙、印度、荷蘭以及台灣總共17國547名選手參賽，其中也包括全台32所高中職、25所大專院校及餐旅相關從業者。

主辦單位表示，為了和國際水準同步，這屆賽事將採用IBA國際評分制度，首度導入AI數位評分系統，提升評分效率，並減少紙張的使用，全面與國際評審標準接軌。（溫蘭魁報導）

◆酒後不開車，飲酒過量有礙健康

◆未成年請勿飲酒