金片子大賽 陳妤斜槓攝影 黃遠搶影帝

2025金片子大賽入圍影展2日於光點華山電影館盛大舉行，本屆入圍作品《狀況》導演王崇霖、演員陳妤出席入圍影展，陳妤在片中飾演女警，透過警察密錄器呈現影像，她不僅要和歹徒槍戰，還扛起全片攝影師的重任，她表示：「很想入圍最佳攝影獎，甚至想好要和大家分享拍攝心得，可惜沒有入圍。」

關於拍攝趣事，陳妤表示拍攝時因為看不到密錄器的畫面，當下只能憑感覺「盲拍」，很怕鏡頭被擋到，但對戲的胡智強都能入鏡，陳妤大讚胡智強是「天生演員」，她說：「和智強有連到線，我突然懂攝影師和演員對到頻率的感覺。」

金鐘視帝黃遠則以《Rungay》入圍最佳男演員，和導演蘇弘恩一起出席入圍影展；曾以《強強快跑》獲得2023金片子大賽最佳男演員獎的胡智強，今年再以《冰箱》挑戰最佳男演員獎項；羅能華繼去年以《鳳梨不必求偶》入圍金片子大賽，今年再度以《芒種》問鼎最佳男演員獎。

而競爭激烈的最佳女演員獎中，黃瀞怡（小薰）在《五花肉》挑戰演出深沉複雜的角色，她說：「在每天拍攝前，我都必須讓自己的心沉到最低，不能快樂，盡量少說話，經常在片場來回走動，只為了更貼近當時那樣困苦壓抑的生活感受。」