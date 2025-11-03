「金片子大賽」34部佳作PK！創意炸裂光點華山

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025台北國際金片子大賽」今年多達323件作品參賽報名，囊括劇情片、紀錄片、動畫片等多元題材，總計34部入圍作品；入圍影展前天於光點華山電影館舉行，優秀作品從早到晚接力放映，展現新生代短片的無限創意。

本屆金片子大賽入圍影展由楊達敬擔任影展開幕式與映後座談主持，開幕式上，影委會總監饒紫娟提到，金片子大賽持續與韓國富川國際奇幻影展合作，今年的入圍作品，有機會在明年富川影展被選映，「這是一個創造雙贏的計畫，讓台灣的短片有更大的機會被世界看到。」

廣告 廣告

入圍作品《狀況》導演王崇霖、演員陳妤出席入圍影展，陳妤在片中飾演女警，透過警察密錄器呈現影像，她不僅要和歹徒槍戰，還扛起全片攝影師的重任。

關於拍攝趣事，陳妤表示拍攝時因為看不到密錄器的畫面，當下只能憑感覺「盲拍」，很怕鏡頭被擋到，但對戲的胡智強都能入鏡，陳妤大讚胡智強是「天生演員」，她說：「和智強有連到線，我突然懂攝影師和演員對到頻率的感覺。」

黃遠此次以《Rungay》入圍最佳男演員，和導演蘇弘恩一起出席入圍影展，兩人感謝金片子大賽的肯定，黃遠也分享自己在片中不僅是演一個人，更是在陪伴靈魂的歸途，「猴子的出現，是我與自己、與祖靈對話的聲音。謝謝劇組、族人，讓這段聲音被看見。」

談到如何揣摩角色，黃遠表示短片篇幅有限，而且是沒有台詞的內心戲，「必須先消化節奏，演出的時候也要很專注，我先去大自然找靈感，融合當下呼吸心跳去做表演呈現」。被問有沒有信心拿獎，黃遠大喊：「當然有！」

曾以《強強快跑》獲得2023金片子大賽最佳男演員獎的胡智強，今年再以《冰箱》挑戰最佳男演員獎項，他說自己是在工作途中接到入圍通知，令他憶起這些年與好友一起創作的時光，「雖然只有短短幾秒鐘的時間能回味，卻能使我在上班時頻頻會心一笑」。

以《抓耙仔》入圍最佳女演員的鄭又菲和劇組開心出席入圍影展，她感謝整個團隊對她的照顧，「很高興作品可以多項入圍，而自己可以跟這麼棒的團隊學習，是個非常寶貴的經驗。」

憑《五花肉》入圍的小薰談到片中角色的心境與狀態非常複雜，「當初接演時，我花了很多時間在家中反覆練習，想要抓住那個年代女性的隱忍與堅毅。她把委屈和情緒藏在心裡，看似平靜無波，實則內心波濤洶湧，卻從不輕易讓人看見。」

小薰表示：「在每天拍攝前，我都必須讓自己的心沉到最低——不能快樂，盡量少說話，經常在片場來回走動，只為了更貼近當時那樣困苦壓抑的生活感受。」感謝導演給予的信任與鼓勵。

2025台北國際金片子大賽頒獎典禮將於11月25日在台北遠東香格里拉飯店舉行，今年持續與韓國富川國際奇幻影展合作，而金片子大賽入圍、獲獎之作品將有機會列入2026富川影展影片，更多資訊請關注「金片子大賽」粉絲專頁。

【看原文連結】

更多自由時報報導

重轟黃明志心裡有鬼！謝侑芯閨蜜公開對話稱「手握噁心證據」

謝侑芯死因成謎！ 經紀人怒批黃明志說法矛盾：我們盯上你了

世界大賽》向小葛雷諾輕點帽沿致意一幕 山本由伸獲球迷瘋狂點讚

獨家閃兵內幕》購多套血壓監測儀器 混入藝人複檢醫院偷天換日

