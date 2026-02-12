金牌國手破頭身亡！栽培承接家業...23歲雙胞胎畢業前1死1遭輾命危

2026年2月11日，台中市烏日溪南橋發生死亡車禍，一對雙胞胎兄弟檔機車雙載，捲入水泥車底，1死1傷。讀者提供



台中市一對23歲蘇姓雙胞胎11日機車雙載行經烏日溪南橋時，人車捲入右轉的水泥車，哥哥當場死亡，弟弟的下半身遭輾，12日仍命危搶救。雙胞胎的哥哥當時也騎機車跟在後方，目睹兩個弟弟捲入車底，崩潰大哭。這對雙胞胎就讀勤益科技大學，家人栽培要承接家業，死亡的哥哥更是機械加工金牌國手，卻在畢業前夕車禍，遇上1死1傷嚴重交通事故。

蘇姓雙胞胎兄弟為機械工廠二代，分別就讀勤益科技大學產攜機四甲及產訓機四甲，哥哥更是「機械加工金牌國手」。校方獲悉噩耗後表示，全力協助家屬處理後續慰問及關懷事宜。

雙胞胎的父親接獲噩耗趕抵車禍現場，攬住雙胞胎的哥哥身軀，就怕他支撐不住昏厥。據悉，爸爸從小培養雙胞胎，本來規劃畢業後要繼承家業。

台中市消防局在11日13點13分獲報派遣人車趕抵烏日溪南橋，現場是水泥車與機車車禍，水泥車的右後輪前側處，雙胞胎弟弟蘇男嚴重創傷，救出後緊急送醫。另一名受困者則是雙胞胎哥哥，頭顱破裂明顯死亡。

烏日警分局員警到場，調查發現蔡男（40歲）駕駛水泥車沿烏日區溪南橋外線車道右轉匝道，欲續接環河路，蘇姓雙胞胎兄弟騎機車雙載，沿溪南橋外線車道直行，雙方於匝道口發生側撞，造成騎機車的哥哥當場死亡、乘客弟弟送醫搶救。

