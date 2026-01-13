金牌廚師進校園 楊梅國小打造安心美味營養午餐

京醬肉絲飄香校園 金牌廚師傳授安全又美味的午餐秘訣。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為落實校園食育教育並提升營養午餐品質，桃園市楊梅區楊梅國小近日在財團法人台灣優良農產品協會協助下，邀請金牌廚師陳宗佑蒞校交流，進行CAS合格豬肉料理示範。陳宗佑師傅具備HACCP食品安全專業認證，曾榮獲衛福部優良廚師金帽獎及多項料理競賽殊榮，透過實務示範，帶領校內營養午餐團隊深入了解食材安全與料理技術。

活動當天，宗佑師首先實地了解學校營養午餐食材的運輸、驗收與清洗流程，對校方在食安管理上的嚴謹作為表達高度肯定，隨後與午餐團隊交流豬肉分切、處理與烹調技巧，並依校園午餐特性提出專業建議。

此次示範以「京醬肉絲」為主題，宗佑師特別說明，考量用餐對象為學童，全程不使用酒類調味，改以符合校園規範的調味方式，在兼顧法規與食品安全下，仍保有料理風味。他也分享實用技巧，先將醬料稀釋後與肉絲攪拌「打水」，使醬汁均勻入味、肉質滑嫩，同時縮短醃製時間，兼顧效率與品質。校內主廚彭加樹表示，示範內容實用易學，讓團隊收穫良多。

料理完成後，學校邀請CAS發展協會代表及家長會長共同品嚐成果，與會者一致肯定餐點品質，並認為充分展現CAS合格豬肉在校園午餐中的應用價值。隨後宗佑師也進入班級向學生宣導選購CAS合格肉品的重要性，並觀察學生用餐情形；由於風味佳，京醬肉絲深受學生喜愛，餐盤迅速清空。

校長賴淑芬表示，感謝台灣優良農產品協會促成名廚入校，不僅提升營養午餐團隊專業，也讓學生透過實際體驗深化對食材安全與健康飲食的認識；同時感謝市府推動免費營養午餐政策，讓學生安心享用營養又美味的餐食。楊梅國小未來將持續結合專業資源，深化校園食育與營養教育，培養學生正確飲食觀念。(圖/楊梅國小提供)