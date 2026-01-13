金牌廚師「宗佑師」楊梅國小示範CAS豬肉料理 提醒學童珍惜糧食

金牌廚師「宗佑師」陳宗佑師傅到楊梅國小，進行CAS合格豬肉料理的示範。圖：教育局提供

桃園市楊梅區楊梅國小為落實校園食育教育並提升營養午餐品質，近日透過財團法人台灣優良農產品協會的協助，邀請金牌廚師「宗佑師」陳宗佑師傅到校，進行CAS合格豬肉料理的示範，此次以「京醬肉絲」為主題，與學校營養午餐團隊進行專業交流，讓師生進一步認識食材安全、營養設計與料理技術的實務應用。

楊梅國小邀請CAS發展協會及家長會長等人舉行簡單的座談會並一同品嚐成果。圖：教育局提供

教育局介紹，宗佑師擁有HACCP食品安全專業認證，曾獲衛福部優良廚師金帽獎、十大金獎中華海峽兩岸青年菁英名廚等多項殊榮。此次活動當天，宗佑師先實地觀察學校營養午餐食材的運輸、驗收與清洗的流程，對校方在食材安全管理上的嚴謹作為，表達高度肯定。隨後與校內營養午餐團隊進行交流，分享豬肉分切、處理與烹調的實務技巧，並針對校園午餐調料肉品的特性提供專業的建議。

金牌廚師入校交流，不僅提升學校營養午餐團隊的專業能量，也讓學生透過實際體驗深化對食材安全與健康飲食的認識。圖：教育局提供

在料理示範過程中，宗佑師特別說明，傳統京醬肉絲常於醃製時加入酒類調味，但考量用餐對象為國小及幼兒園的學童，此次示範全程改用符合校園午餐規範的調味料取代，在兼顧食品安全與法規的前提下，仍完整呈現料理風味，充分展現專業廚師對於食材處理方面的彈性與細膩，師傅再食材處理上提供一個小技巧：先將京醬肉絲的醬料充分稀釋後，再與肉絲一同「打水」攪拌，使醬汁能均勻的滲入肉層，不僅讓肉絲更加滑嫩入味，也有效縮短醃製等待時間，兼顧效率與品質，校內主廚彭加樹提及，宗佑師的示範易懂、易學又好操作，收獲很多。

向學生說明選購CAS合格肉品的重要性。圖：教育局提供

料理完成後，學校邀請CAS發展協會及家長會長等人舉行簡單的座談會並一同品嚐成果。會長品嚐後表示，「宗佑師對京醬肉絲的料理獨具匠心，肉絲入味、軟嫩適中，醬汁不論拌飯或拌麵都非常美味，不愧是金牌廚師。」與會人員一致肯定餐點品質，也充分展現CAS合格豬肉於校園午餐中的良好應用。隨後還進入班級進行宣導，向學生說明選購CAS合格肉品的重要性，並實際觀察學生用餐情形。由於料理風味佳，京醬肉絲深受學生喜愛，餐盤迅速清空。

宗佑師提醒學生，學校的營養午餐不僅是營養師專業設計，而且食材都經過檢驗合格，是每日三餐中最均衡的一餐，期盼學生珍惜資源、減少廚餘。在班級交流過程中，老師藍子泰請教宗佑師，從學徒一路成長為金牌廚師，歷經二十餘年才達成，堅持的最大動力為何？宗佑師謙虛地說，關鍵在於對料理的熱愛與長期堅持，並強調能將專業技術分享給更多人，是其持續投入教學與推廣的重要原因。

楊梅國小校長賴淑芬表示，感謝財團法人台灣優良農產品協會促成金牌廚師入校交流，不僅提升學校營養午餐團隊的專業能量，也讓學生透過實際體驗深化對食材安全與健康飲食的認識；同時也感謝桃園市政府推動公私立國中小免費營養午餐的政策，讓學生能在無後顧之憂的情況下，安心享用營養、衛生且美味的午餐。

