金牌得主罵哭演員！練「抗打」非常手段畫面曝光驚呆人

〔記者許世穎／台北報導〕勇奪第62屆金馬獎「最佳動作設計」的《恨女的逆襲》，由亞洲盃女子拳擊金牌陳嘉玲與知名動作指導黃泰維共同打造全片動作場面。一次團練中，陳嘉玲以一句「你們撐不過這部片，更拍不出拳擊手真正的樣子！」震懾全場，當場罵哭多位演員，也揭示電影製作過程的高強度與真實性。。

電影今(5)日公布預告，導演李宜珊堅持所有拳擊戲「全程實打、零替身」，從出拳角度到腳步節奏都必須嚴密到位。黃泰維以「拳擊是語言」形容兩人的合作模式，先由陳嘉玲教演員「說話」，再由自己協助他們「用拳頭敘事」。金馬評審亦讚譽本片成功營造逼真拳擊場域，以汗水堆疊主角的青春逆襲，使動作與情感流暢交織。

廣告 廣告

談及訓練，陳嘉玲指出，多數演員原本習慣的拳路不易調整，因此劇組希望由她統一接手。她與導演事前達成默契，由導演溫和引導、她則嚴格要求，避免演員以為拳擊只是課程而非專業。「拳擊不是演出，是靠汗水堆起來的。」她說，正是那次嚴厲訓斥後，所有演員態度大幅轉變，作息、飲食乃至訓練心態全面調整。

為追求更高層次的真實感，電影也特別邀請多位專業拳手參與拍攝，包括奧運拳擊國手吳詩儀，以及擁有超過200場戰績、被譽為「微笑殺手」的泰拳傳奇孔哥，為片中對打場面增添難以複製的專業力度。

此外，「三金得主」蔡振南在片中飾演拳擊教練「泰爸」，導演李宜珊透露，劇本階段腦中浮現的形象就是他。為詮釋角色，蔡振南投入為期兩個月的拳擊訓練，展現高度敬業精神。陳嘉玲大讚他態度嚴謹、精益求精；國手吳詩儀也表示他從外型到動作皆極具教練風範。蔡振南笑稱：「汗可能流了好幾公升」，訓練辛苦但收穫滿滿，更感謝劇組提供再度突破自我的機會。

《恨女的逆襲》聚焦女性在生活壓力與家庭困境中，如何透過拳擊重新找到面對人生的力量，將於2026年1月16日正式在台上映。

【看原文連結】

更多自由時報報導

震撼彈！朱孝天真的掰了 F4新成員是天團成員

《大風之島》首映展現高度關注！樂生議題政府相關部門「魔幻寫實」齊聚 讓導演哭了

中職》Good Goodbye！揮別統一獅 林岱安7年大約加盟富邦悍將

中國封殺台灣外交！美智庫點名「這城市」讓世界看見台灣秘訣

