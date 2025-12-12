金牌歌星秀歌聲笑語 溫暖新竹榮家長輩





新竹榮家攜手「景官企業社」共同舉辦「金牌歌星秀」，邀請專業歌手把長輩耳熟能詳的經典歌聲與趣味互動節目再次帶到長輩身邊，陪伴長輩度過充滿回憶與感動的週末午後。榮家由保健組長周育蓮代表致贈感謝狀，感謝林社長長年對長輩精神生活的關懷與支持。

活動由裝扮「還珠格格」的主持人開場，在一片掌聲與歡呼中揭開序幕。首先登場的女歌手凱莉，接連演唱名曲，優美歌聲勾起長輩年輕時追劇、聽歌的記憶，不少住民情不自禁跟著輕聲哼唱、打著節拍。接著穿插桌邊小慰魔術表演，魔術師走到座位間近距離互動，讓坐輪椅或行動較不便的長輩也能零距離參與，驚呼聲與笑聲此起彼落。

男歌手子偉以膾炙人口的國語、台語金曲炒熱全場氣氛，熟悉的旋律一響起，長輩們紛紛舉起手中的手牌比讚，有的跟著左右擺動，有的輕拍椅背打節奏，現場既熱鬧又充滿懷舊情懷。最受期待的「猜拳樂樂箱─歲末有禮大放送」單元，則把歡笑推向高點，主持人邀請長輩上台猜拳，猜贏就能把精心準備的小禮物帶回座位，工作人員也協助行動不便的住民參與，現場充滿加油聲與掌聲。

