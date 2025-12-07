金牌燒鵝爭霸賽雲林飄香 11家高手競逐呈現完整工序

今天燒鵝爭霸賽中，一隻隻烤得金黃的燒鵝就掛在眼前，民眾光看就垂涎三尺。（周麗蘭攝）

選手們從醃製、淋油、烘烤呈現每一道工序，燒鵝香氣四散。（周麗蘭攝）

中華民國養鵝協會7日在雲林縣古坑鄉綠色隧道舉辦「2025金牌燒鵝爭霸賽」，今年是第3年，來自台北、高雄、雲林等縣市11家店的料理高手爭霸，店家同步展開料理競技，從醃製、淋油到烘烤，香氣四溢，現場民眾看了都忍不住吞口水。

7日在雲林舉行的金牌燒鵝爭霸賽，共11家高手入列，包括鵝邸家燒鵝專賣、青山鵝肉、新光鳥鬃鵝餐廳、李記鵝莊、高雄福華大飯店珍珠坊、御饌臻品、虎秋文昌雞、立京燒臘、黃禎祥、五棧燒鵝、豬條a桶仔鵝等。去年及前年冠軍是鵝邸家燒鵝專賣。

選手們從醃製、淋油、烘烤呈現每一道工序，每一個工法都牽動觀眾目光，各家端出獨門秘方，職人工法加上創意風味融成一體，燒鵝香氣四散。

中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂表示，國內烤鴨、燒鴨市場占有一席之地，目前全國鵝隻消費量約400萬隻，燒鵝仍有成長空間，需要推廣開拓後端通路，提高飼養量及產值。

蔡瑞堂說，10年前爆發鵝禽流感疫情，國內養鵝產業受重創，歷經10年努力才漸漸恢復，目前全國養鵝戶數約1000戶，但飼養環境、飼料價格都比以前高許多，飼養成本增加。

農業部畜牧司副司長周志勳表示，舉辦燒鵝比賽讓鵝從畜牧場到餐桌，再走進家戶，國人可重新認識養鵝產業，提升市場能見度與消費意願。

今天比賽中，一隻隻烤得金黃的燒鵝就掛在眼前，民眾光看就垂涎三尺，試吃隊伍大排長龍。

會場也設置大型趣味打卡牆，結合視覺美感與鵝肉產業文化，吸引許多民眾拍照分享。今年推出「50元市集消費券互動」，完成指定活動即可獲得限量消費券，場面相當熱絡。

中華民國養鵝協會表示，本次活動融合「料理、互動、視覺、消費體驗」四大元素，打造台灣最香、最溫暖的美食盛典，為國產鵝肉產業注入全新活力。

