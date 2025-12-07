金牌燒鵝爭霸雲林飄香 金黃脆皮肉嫩多汁征服味蕾

雲林縣 / 綜合報導

2025金牌燒鵝爭霸賽，今（7）日在雲林登場，11位燒鵝好手端出拿手料理大比拚，展現刀工、火候和獨門風味，烤的黃金酥脆的燒鵝一出爐，吸引燒鵝愛好者來品嘗，主辦單位說希望透過比賽，提升鵝肉產品，要讓更多民眾知道燒鵝美味。

烤到金黃酥脆的燒鵝出爐，切片裝盤香氣四溢，吸引不少民眾排隊等試吃，中華民國養鵝協會第三年舉辦燒鵝爭霸賽，11組燒鵝高手齊聚雲林古坑綠色隧道，端出拿手料理大比拚，有參賽店家提前三天準備，讓鵝肉先醃漬熟成，提升口感和風味，還有人是在火侯下功夫。

參賽店家說：「這個就是紅木，然後這個叫炭金它的香味比較，它比較沒什麼香味，這個香味比較重。」不管是展現火候，還是獨門風味，主辦單位希望，透過比賽提升鵝肉產品，刺激鵝肉銷售成長，現場還提供限量試吃，要將燒鵝的美味，推廣給更多人知道。

中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂說：「就一直在舉辦這一些活動，就是希望說我們燒鵝，也能夠在台灣這塊市場占有一席之地。」參賽店家以燒鵝為主題，運用掛爐等經典技術，融入創新手法，展現手藝，呈現出一道道色香味俱全的燒鵝佳餚。

原始連結







