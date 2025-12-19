金牌特派/合江街命案真相！揭開「女婿」布局的最後一塊拼圖

1986年8月29日深夜，台北市合江街一棟老舊公寓內，發生一起震撼社會的重大命案。警方獲報到場後，在屋內發現一對年近七十、平時為人和善的老夫妻陳屍家中。鑑識清點遺體時，卻察覺一個令人不安的異狀——多數部位幾乎完整，卻少了一個最關鍵的部位，讓整起案件瞬間轉向。

1986年8月29日深夜，台北市合江街一棟老舊公寓內，發生一起震撼社會的重大命案，遺體少了一個最關鍵的部位。（圖/金牌特派）

調查很快排除外人闖入的可能，因為下手的人，正是被害夫妻生前親口稱為「女婿」的男子。36 歲的陳雲輝，因長期金錢糾紛與覬覦岳父母名下財產，與家人衝突不斷。檢警指出，陳雲輝先後向岳家拿走上千萬元投資與生活費，卻經商失敗、揮霍殆盡，最終在金錢要求再度落空後，釀成悲劇。

移民只是幌子？出發前一晚出事的合江街命案，30 年後仍困在老公寓裡的人生

更令人唏噓的是，案發前「移民阿根廷」的說法，事後被認定可能只是幌子。警方研判，嫌犯對外散布出國消息，意圖在犯案後製造被害人已離境的假象，拖延真相曝光。直到家中兒子返家察覺異狀報警，案件才得以揭發。

合江街命案事發流程。（圖/金牌特派）

嫌犯對外散布出國消息，意圖在犯案後製造被害人已離境的假象，拖延真相曝光。 （圖/金牌特派）

錢給完了，人也回來了｜合江街老夫妻命案回顧：最被信任的人，為何成了加害者

然而，這起命案並未隨著司法落幕而真正結束。30 多年過去，老公寓依舊存在，當年第一個報案的兒子仍住在屋內，父母的房間上鎖保存。他說，那不是恐懼，而是記憶——這棟房子，是父母存在過的證明。

命案真相曝光。（圖/ 金牌特派）

凶手伏法只用 7 天，留下的卻是一輩子｜合江街命案背後，被新聞忽略的家庭結局

《金牌特派》回顧這起案件，不只為了重述一樁命案，而是試圖看見司法判決之外，那些被留下來的人，如何被永久困在那一夜。

