金牌特派/宏福苑惡火吞7棟 車公廟抽出「下簽」早提醒？

2025年11月26日下午2點51分，香港大埔宏福苑外牆突然竄出火光，短短十分鐘，火勢在東北季風、煙囪效應，以及疑似不符阻燃標準的外牆防護網推動下，一路狂衝至7棟大樓，成為香港近60年最嚴重的高樓火災。更詭的是——今年農曆正月初二，車公廟抽出的第82號「下簽」，寫著「出入小心、提防災厄」。當時不少香港市民議論：是不是象徵新界將有「意外之火」？如今宏福苑陷入火海，不免讓外界再度回想起那張被視為最靈的簽詩。車公廟真的提前提醒了嗎？抑或只是巧合？

香港大埔宏福苑陷入火海。（圖／中天新聞）

大樓警鈴沒響。（圖／中天新聞）

10分鐘變火海！七棟同時起火？宏福苑大火「警鈴沒響」真相曝光！

回到現場，那一刻，住戶手機幾乎同時跳出訊息。「我太太和一隻貓一起走了……」71歲的住戶跪在現場痛哭。他的太太因樓梯被濃煙封死，只能在浴室用濕毛巾掩鼻等待救援，最後訊號中斷，再也沒有回覆。警鈴沒有響，成了這場大火最刺耳的沉默。許多住戶靠「親戚打電話」才知道著火，也有人開窗才看到鷹架掉落、火舌一路向上。消防到場後發現，整個社區竟然只有一條水管可用，完全無法與垂直狂燒的火勢匹敵。

外牆防護網疑未阻燃。（圖／中天新聞）

怎麼可能燒到七棟？專家揭三大破綻！宏福苑60年最致命火災真相

宏福苑八座建築中有七座遭殃，廁所、電梯井、天井等直立空間成為天然煙囪，火舌層層增壓，每上升一層就更狂。短短四小時，整個社區如同被推入巨型焚化爐。專家指出三大關鍵：1發現太晚——初期火勢未被注意。2外牆防護網疑未阻燃——為延燒主因之一3強風搬運火芯跨棟擴散——形成七棟一起燒的離奇景象。

宏福苑八座建築中有七座遭殃，廁所、電梯井、天井等直立空間成為天然煙囪，火舌層層增壓，每上升一層就更狂。（圖／中天新聞）

車公廟警告沒人信？82下簽後竟爆七棟火海！宏福苑最致命延燒鏈曝光

警方已拘捕工程公司董事及顧問，朝「誤殺」方向偵辦。社會則追問：工程維修，為何成為全社區的致命陷阱？車公廟的「下簽」又是否早有預警？這場火災奪走的不只是生命，更撕開高樓消防制度與監管漏洞。

