金牌特派/張文隨機攻擊狠奪命 3個無辜人生一夜改寫

2025年12月19日傍晚，下班通勤尖峰時刻，台北車站人潮最密集的瞬間，一名男子戴著防毒面具進站，煙霧彈落地，白煙瞬間吞沒空間，人群四散奔逃。混亂中，第一起攻擊發生，接著是無差別的恐慌蔓延，捷運站、百貨商場、街頭，同步陷入失序。

張嫌提著汽油彈打算引爆。（圖／中天新聞）

這起事件裡，沒有誰是主角，留下來的，只有數字。57歲，是試圖阻止的人；37歲，是等紅燈與下班逛街的人；27歲，則是發動攻擊的人。他們彼此不認識，卻在同一天、同一座城市，被捲進一場突如其來的公共安全悲劇。

57歲余男見義勇為卻中刀喪命 。（圖／中天新聞）

57歲不是警察，卻選擇往前｜37歲只是路過，台北車站那晚為何失控？

57歲的余姓男子，並非警察、沒有裝備，也沒有任何義務，卻在混亂中選擇往前，試圖阻止仍在移動的嫌犯，替其他乘客爭取逃生時間，最終傷重不治。兩名37歲的路人，一人停在紅燈前，一人下班後逛街，沒有任何交集，卻在同一晚遭遇致命攻擊，生命戛然而止。

張文身分被起底。（圖／中天新聞）

140秒、7名警察圍捕｜台北隨機攻擊事件完整時間線還原

警方調查顯示，27歲嫌犯並非臨時失控，事前準備、路線規劃、變裝行動，顯示行為並非衝動。案發當晚，7名警察在140秒內追逐嫌犯，卻仍無法阻止悲劇發生。嫌犯最終墜樓身亡，留下大量未解疑問。

汽油彈意外引燃。（圖／中天新聞）

沒有誰是目標，卻沒有人能倖免｜台北隨機攻擊留下的公共安全警訊

這起台北隨機攻擊事件，帶走多條無辜生命，也再次提醒社會：公共空間的安全、即時應變、以及對模仿風險的警覺，從來不是抽象議題。



《金牌特派》選擇記錄的，不是嫌犯，而是那一天，城市如何一步步失序，以及每一個數字背後，原本完整的一生。

