金牌特派/從萬人之上到全族覆滅 緬北「白家」犯罪帝國最終局

隨著2026年2月白家核心成員正式伏法，曾在緬北果敢地區權勢極大、號稱「四大家族之首」的白氏家族，其罪惡帝國正式宣告徹底瓦解 。這場橫跨數十年的權力遊戲，最終以家主病逝、繼承人遭判死刑的慘烈結局收場 。

白家之首白所成，18歲從軍，曾是「果敢王」彭家聲手下的猛將 。2009年「88事變」中，白所成選擇轉向支持緬甸政府軍，推翻恩師勢力，奪取果敢自治區主席大位，奠定其一言九鼎的「萬人之上」地位 。即便在2016年卸任後，他依然在幕後操控軍政大權，成為當地實質的獨裁者 。

自2018年起，白家轉向發展「電詐園區」作為家族經濟支柱 。其次子白應蒼掌握2000民兵，建立「蒼勝科技園區」，以武裝力量維持園區運作，並透過租金與管理費吸納鉅額黑產利潤 。

四千金的偽裝：長女白應香與次女白應蘭（自稱愛心女神）利用慈善基金會粉飾太平，幕後卻涉嫌誘騙、賭博與洗錢 ；三女白應萍與四女白應改則負責財務與資金調度 。

根據官方資料，白家巔峰時期掌控41個詐騙園區，涉案金額高達1500億台幣 。2024年，白家勢力遭圍剿，主要成員相繼落網 。2025年11月，5名核心成員被判處死刑，75歲的白所成隨後病逝於看守所 。

白所成在生命盡頭曾感慨：「如果能回到過去，我會選擇過普通人的生活」 。然而，這份遲來的懺悔，對比其家族造成的無數家庭破碎，顯得格外沉重且諷刺 。

