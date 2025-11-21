金牌特派/揭停棺七年之謎！百億蔡城家族爭產內幕全曝光

位於三重、介於機場線與新莊線交會的黃金地段，一樁塵封多年的家族懸案，如今再度被揭開。身家超過百億元、低調一生的地產王蔡城，2009 年過世後，棺木卻在自家一樓 停放整整七年，引發社區住戶長期不安，也讓百億家族的財產分配問題全面浮上檯面。

社區住戶回憶，剛開始只看到「白布與壇位」，以為是一般靈堂，直到多年後才得知，下方竟是富商遺體。「每天睡在上面，怎麼可能不怕？」住戶無奈表示。

蔡城生前極為低調，從工廠宣傳車司機起家，再與弟弟共同投入重機械買賣，靠十大建設累積第一桶金，進而跨入房地產。汐止「瓏山林造鎮案」更是一戰奠定其土地版圖。然而，看似風光的背後，蔡家兩房多年累積的矛盾，卻在他離世後全面爆發。

大房控訴二房掌握多數財產；二房則反擊「所有資產都是合法繼承」。雙方長期僵持不下，連葬禮都無法舉行。蔡城弟弟蔡簿身為家族長輩，多次奔走調停，直言：「給大家做這種不良示範，實在對不起哥哥。」最終，在議員出面協調下，兩房勉強達成共識，蔡城於 2016 年低調下葬；當晚，蔡簿辦桌讓兩房子女同桌敬酒，象徵多年的爭執暫告一段落。

但真正的挑戰，才剛開始。從捷運新莊站周邊燙金地段，到上千坪醫院舊址、土城與林口大片土地，再到台南二十三甲農地與日、越海外不動產，蔡家龐大資產仍須重新盤整。多年後，祐民醫院舊址被知名服飾品牌包棟，外界才再次看見這個家族驚人的版圖。七年的停棺，不只是一場家族糾紛，更是一道照進豪門陰影的光。金牌特派記錄的不是八卦，而是一個家族如何在親情與利益之間拉扯的真實故事——棺木落土了，但財產的陰影，並未真正落幕。

