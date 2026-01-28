金牌特派/賣蔥油餅供養逆子！他卻買刀弒雙親 高大成揭慘狀

新北市蘆洲區深夜的一聲尖叫，撕開了一起令人心碎的家庭悲劇 。一對在三重地區經營「隱藏版銅板美食」蔥油餅攤位的廖姓老夫妻，遭年僅36歲的獨子殘忍殺害 。這對年近七旬的夫妻，多年求子才在40多歲迎來這名獨子，萬萬沒想到，悉心呵護36年的心頭肉，竟成了終結他們生命的劊子手 。

一對在三重地區經營「隱藏版銅板美食」蔥油餅攤位的廖姓老夫妻，遭年僅36歲的獨子殘忍殺害 。 （圖／中天新聞）

36歲啃老男「每月討4萬」嫌不夠！冷血行凶，逃亡45小時落網竟吐這句話？｜金牌特派紀實

「一份餅賣25元，他每個月討4萬」 據調查，老先生平時除了賣餅，還在宮廟擔任乩身，夫妻倆生活極其節儉 。然而，36歲的嫌犯長期不務正業，沉溺於線上遊戲，每月向父母索討高達4萬元的零用金 。換算下來，老夫妻每天得賣出超過50份蔥油餅才能支應兒子的揮霍 。案發當晚，嫌犯因不滿母親僅給予5000元生活費，竟拿出兩周前就買好的凶器，對雙親痛下殺手 。

法醫高大成指出，死者身上佈滿防禦性傷口，顯示老父母至死都在驚恐中掙扎，而嫌犯「過度殺害」的行為，反映出其極端的心理偏執 。 （圖／中天新聞）

求子20年竟養出魔鬼？蘆洲蔥油餅夫妻慘死獨子手下，法醫高大成曝「致命細節」超驚悚！｜金牌特派調查

精密逃亡45小時，落網竟喊「我忍很久」 犯案後，嫌犯不僅換上乾淨衣服、多次變裝，更刻意避開監視器躲入公園與暗巷，試圖設下斷點阻斷警方追緝 。直到45小時後，警方在新莊巷弄將其壓制，當時他口袋僅剩587元，渾身散發惡臭 。法醫高大成指出，死者身上佈滿防禦性傷口，顯示老父母至死都在驚恐中掙扎，而嫌犯「過度殺害」的行為，反映出其極端的心理偏執 。

揭秘蘆洲悲劇：是溺愛還是管教？啃老族殺父害母「變裝逃亡」全紀錄，社會安全網怎麼了？｜金牌特派觀察

這不只是一起單純的刑案，更是長期家庭失衡下的毀滅性結果 。究竟是高壓管教還是溺愛成災？這起慘劇留給社會的是無盡的憤怒與深沉的警示 。

