金牌農村 後壁頂長社區掛牌

農業局攜後壁區公所至長短樹老宅懸掛金牌農村牌匾。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕後壁報導

台南市後壁頂長社區榮獲農業部農村發展及水土保持署舉辦之第三屆全國金牌農村競賽銅牌殊榮，為提高金牌農村知名度，農業局十七日攜手後壁區公所至長短樹老宅懸掛金牌農村牌匾，加強行銷當地產業商品與旅遊觀光。

農業局農地管理科長黃炳耀指出，後壁區頂長社區有幸成為第三屆全國金牌農村競賽銅牌社區，為讓更多人來到台南市金牌農村旅遊，市府挹注經費，委託專業師資，輔導金牌農村社區導覽解說、國際旅遊接待標準、故事述說技巧等方面之增能培訓，強化頂長社區在地商品包裝設計，規劃金牌農村及潛力金牌農村遊程及上架旅遊平台販售，希望為頂長社區帶來經濟發展。

廣告 廣告

黃炳耀說，市府今年為台南金牌農村設計七項農產品包裝，分別為「麻油單入禮盒」、「手工皂盒」、「頂長社區農夫提袋」、「酪梨二入禮盒」、「米樂公版茄芷袋」、「芭樂袋」及「酵素二入禮盒」等產品，強化在地意象，並掛上金牌農村logo。

後壁區長李至彬表示，後壁區農村再生社區有十一個，數量僅次於白河區，但參加農業部全國金牌農村競賽獲獎之社區，後壁區有三個，為全台南最多。農業部農村水保署及市府再為頂長社區打造牌匾及掛設，為後壁區增添風貌。