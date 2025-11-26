金牌部長上廁所先問召委！李洋立法院備詢處女秀 朝野立委手心捏把汗

2021年7月31日，中華隊男雙羽球組合「麟洋配」李洋、王齊麟擊敗長期世界排名第一的「中國雙塔」李俊慧、劉雨辰，為中華隊贏下奧運史上首面金牌，賽後李洋說，「我們麟洋讓世界看見了台灣」，感動不少國人，如今這位金牌選手，成為運動部的首任部長，30歲的他也是「史上最年輕部長」。

上任將滿3個月的運動部長李洋，於2025年11月26日首度到立法院教育文化委員會備質詢，會前大批媒體守候委員會門口，就想問他首次備詢心情如何；一位立委笑說，教文委員會很久沒有這麼多媒體來了。李洋受訪時說，昨天9點半睡，今天5點多就起來了，稱來立法院「蠻刺激緊張」。有趣的是，緊張的不只李洋本人，連朝野立委都戰戰兢兢，發生了什麼事？這位在球場上力退強敵的「金牌部長」，在立法院表現得怎麼樣？

李洋現年30歲，過去為男子羽球雙打國手，2021年東京奧運與搭檔王齊麟組成「麟洋配」奪下金牌，一戰成名，是為中華隊首面球類金牌；2024年奧運，「麟洋配」再以2比1擊敗中國衛冕金牌，其後李洋於2024年12月宣布退役。2025年，李洋受行政院長卓榮泰邀請，於9月9日出任我國首任運動部長；總統賴清德曾開玩笑說，李洋因為當部長，放棄千萬代言合約，這很不簡單，表示他有高度決心。

立委謝龍介（見圖）為質詢李洋啟動國台語雙聲道。（資料照，柯承惠攝）

幕僚頻救援 李洋 跨黨派立委溫和以對金牌部長

2025年11月26日，立法院首次邀請李洋到教育文化委員會質詢，自稱前一天9點睡覺、當天5點起床的李洋，在備詢時雖沒出現「當機」的窘況，面對答不出來的題目總說「再回去了解」、「會再努力」，不過約一半答詢時間，仍會向後轉看幕僚求救，身後幕僚見狀，屢次上前咬耳朵救援。

李洋備詢時，包含運動部次長黃啟煌等一眾台下官員也時刻滿臉皺眉、緊張。在李洋抵達立法院前，有位資深民進黨立委見到現場一大排攝影機要訪問李洋，還特別拜託現場媒體，「拜託好好nice的對他。」國民黨立委萬美玲質詢時問，備詢心情緊張嗎？李洋說，「蠻刺激緊張」；萬美玲表示，緊張情緒可以調整一下，感覺到刺激，表示他很有活力。

民進黨立委林宜瑾也問，站在備詢台跟奧運金牌戰哪個比較緊張？李洋回答，奧運金牌戰是因背負國家榮耀而緊張，備詢則是為了運動部整體和後續規劃也緊張；林宜瑾說，會不會相對從容？李洋則說，都不從容。民進黨立委伍麗華質詢時問，知不知道11月24日是什麼日子？李洋答，是12強奪冠日；伍麗華對此說，「真棒，我就很擔心你不知道」。

菜鳥立委對決菜鳥部長 劉書彬率先發難

值得一說的是，會議開始前，李洋這位「菜鳥部長」在備詢前，2025年才上任的「菜鳥立委」、民眾黨籍召委劉書彬率先發難，直指李洋首次來備詢，運動部次長卻沒全到，尤其政務次長鄭世忠以東京聽奧賽程為由缺席，但賽程其實前一天就結束了，而立法院前一周就已公布議程，運動部應該檢討。

雖劉書彬指責時講得結結巴巴，不過在台下的李洋也只能左看右看、默默聽訓；而李洋上台備詢前，也未循慣例先向會議主席召委鞠躬，留意到時，才向劉書彬道歉，劉書彬則說，大家都有第一次。就連中間休息時間，李洋還特別問劉書彬能不能去上廁所，劉書彬則笑說，本來休息時間就是都可以去。在球場上大殺四方的金牌部長，到了立法院顯然緊張的不行。

今年才接任立委的劉書彬未對李洋「手下留情」。(資料照，陳品佑攝)

有意思的是，國民黨立委柯志恩質詢時，質疑運動部召開運動員委員會選舉作業說明時，沒有邀請任何運動員團體參加，連她推《公投法》都要對選民公開說明，運動部辦這個卻沒運動員來，「我真的是覺得這有點……怪怪的好不好，我們跟你講話都要非常客氣，免得到時候被你的粉絲……，你備受禮遇！有沒有發現？」李洋對此則笑笑表示，「有，謝謝委員。」

平時高分貝質詢官員、還曾跟前行政院長蘇貞昌互罵的國民黨立委洪孟楷質詢李洋時，也幾度面露笑容，也在質詢時對李洋表達勉勵。洪孟楷事後受訪說，李洋雖然對行政部門的運作還不是很了解，但基本上都有正面回答問題；至於有沒有對李洋特別溫柔，洪孟楷笑說沒有，總之就是就事論事，對方態度好，就用相同態度對待，只要不涉及政治意識形態，真正為台灣人民作事，就都是一樣的標準。

國民黨立委謝龍介上場全台語質詢，李洋先是歪頭聽了兩分鐘，隨後坦言，他的台語不是那麼好，謝龍介對此先是苦笑一番，隨後便切換成國台語夾雜質詢。也有某位民進黨立委質詢時語氣稍微嚴肅，就被幕僚傳訊息說「太兇了啦」，這位立委私下笑說，「我剛剛有很兇嗎？」就怕事後被李洋的粉絲出征。

一位民進黨立委說，李洋第一次備詢表現還算可以，不過這主要也是因為他是第一次，朝野立委都很禮遇他，立法院嗓門最大的民眾黨立委黃國昌也剛好在日本沒來，但在議事程序李洋確實不太熟悉，難免鬧笑話，多數答詢也明顯是講空話，這都是他要再加強的。

這位立委強調，以政治現況而言，朝野高度對立，沒有時間給李洋慢慢練習了，畢竟李洋已經上任快3個月，第一次大家還能對他體貼，但之後若沒達到標準，或者是不小心講錯話、講不清楚，那不只在野黨會開砲，民進黨自家人也不會手下留情，「他要快點進入狀況」。

政治敏感度待加強 綠委憂成在野箭靶

另一位民進黨立委也表示，李洋雖然看的出來有做功課，但可以感受的到還是太緊張了，若以後還是這樣，實在很擔心會變成在野黨箭靶，此外李洋的政治敏感度明顯待加強，例如被媒體問到台灣棒球選手到中國發展，李洋竟說，「我認為職業項目就是這樣」；被立委問到有台灣人到中國代表中國參加比賽，李洋也僅說，「會告訴選手應盡的義務和責任」，面對可能是中國統戰的議題，回答卻輕描淡寫，讓人捏把冷汗。

這位立委感嘆，李洋是運動員出身，以運動員的角度思考各種議題很正常，但觸及敏感的政治、兩岸議題，甚至是有統戰疑慮的爭議，李洋作為政務官、部會首長，不該僅以選手的視角去看待，應該要清楚的與執政黨團隊立場一致，不能顧左右而言他或打模糊仗，這一點李洋勢必得好好加油。

有綠委指出，李洋是運動選手出身，身為政務官的政治敏感度仍有待加強。（資料照，顏麟宇攝）

資深民進黨立委則說，確實就體育選手的觀點來看，若可以有更好的待遇環境，出走很正常，演藝圈也是如此，沒什麼好限制的，球迷、粉絲自然會做出選擇，但問題是，選手到中國去，可能就被迫會羞辱自己的國家，重點是在「去中國」，而不是「出走」，李洋沒有抓到重點。

李洋上任將滿3個月，以尋常工作而言就是將滿試用期，期滿前朝野立委或許還能對他好聲好氣，只不過運動部手握200多億預算，預算規模甚至大過不少中南部縣市總預算，又背負總統賴清德「全民運動」願景，若沒儘快走上軌道，不只在野黨立委磨刀霍霍，自家人也不見得能容忍。立法院的攻防不像雙打球場，沒有中場休息能讓人調整狀態，也沒有另一人幫忙能防守，金牌部長李洋若想站穩部長大位，接下來每一拍都不能再失誤。

