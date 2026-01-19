金牌鹽焗雞、酸菜燉全鴨客味年菜齊上桌！新竹老字號「新陶芳」傳承三代客家手藝

新竹老字號客家餐館「新陶芳」，是在地人聚餐與年節團聚的老地方。

創立於1965年的新竹老字號客家餐館「新陶芳」，是許多在地人年節聚會的首選。走進餐廳，電話聲不絕於耳，有人搶訂春節空位、有人預訂年菜外帶，還有人專程上門來買黑糖薑塊。老闆娘一邊接待客人、一邊指揮後廚，這樣忙中有序的畫面，正是新陶芳的年前日常。

新陶芳現由第二代老闆娘林梅玉接手經營，先生李維藩掌廚。第一代李彬泉來自廣東，太太是苗栗人，餐桌上的菜餚融合了粵菜與客家風味。李家的手藝師承台北沅陵街的新陶芳餐廳，由廣東興寧縣老師傅代代傳承而來，如今仍延續老派做法。林梅玉回憶：「公公那一代菜色更多，尤其很多內臟料理，現在忙不過來，只剩肥腸，早年客家人做生意，真的很拚命。」

新陶芳創立於1965年，號稱是新竹在地最老餐館，現由二、三代共同經營。

「新陶芳」共有3層樓，許多在地人從小吃到大。

對自家年菜，林梅玉信心滿滿：「去外面買食材自己煮，光算食材成本，都做不了這一桌，還有台北客人特地每年開車下來買。」年菜共設計十道菜，分量相當澎湃，其中「金牌鹽焗雞」選用與雞農合作的放山雞，將雞隻包在鋪滿粗鹽的紗布裡，放進鐵鍋焗烤一個多小時，焗出的雞皮金黃細嫩、肉質多汁，和年節常見的白斬雞風味截然不同，不用沾醬就很夠味。

新陶芳現由第二代李維藩與林梅玉一起經營。



