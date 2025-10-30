金牌、香油錢全掃光！中寮囝仔公廟損失140萬 竊賊遭逮辯：神明說OK

記者林意筑／南投報導

中寮萬善堂主祀萬善爺，又稱「囝仔公廟」，被稱作台灣本土財神爺，加上隔壁就是知名的「泡麵土地公」石龍宮，因而香火鼎盛。沒想到近日廟內連續遭竊，竊賊不僅將神像上的金牌偷走，更將香油錢一掃而空，「囝仔公廟」損失約140萬元，警方獲報後展開調查成功將竊嫌逮捕歸案，竊嫌落網辯稱「擲聖筊得到神明應允才拿的」，令人傻眼，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

男子拿著長棍，試圖將掛在神像上的金牌勾出來。（圖／翻攝畫面）

據了解，萬善堂主祀萬善爺，每年農曆8月聖誕時，信眾都會買玩具、糖果餅乾來祭祀，也讓信眾俗稱「囝仔公」。加上「泡麵土地公」石龍宮與萬善堂位置相鄰，平時香火鼎盛有許多信眾前往進香。

不過日前萬善堂發現，供奉的神像上金牌怎麼少了好幾面，連香油錢箱也被破壞，裡面的香油錢被一掃而空，調閱監視器畫面後，發現有名可疑男子看似誠心拜拜擲筊，沒想到竟是名小偷，立即向警方報案。

警方在台中市發現葉男，並以人車前後包抄方式圍捕。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後展開調查，發現男子拿著一支約50公分長的棍子，一直往神像戳，試圖將掛在神像上的金牌勾出來，食髓知味3天內2度上門行竊，共偷走市值130萬元的5面金牌、10萬元香油錢。

經警方循線追查，在台中市中正路一帶發現葉男，以人車前後包抄方式圍捕，葉男落網否認偷東西，直呼「擲聖筊得到神明應允才拿的」，其辯辭令警方傻眼，而竊得的金牌已典當換成現金，全都花光了，全案依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

