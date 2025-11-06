金獎團隊操刀！三立年度溫馨好戲《愛鄰洗衣店》 柯叔元終於和她當夫妻

娛樂中心／綜合報導

三立電視3日盛大舉行「2025三立集團內容創新發布會」，正式宣布明年度重點節目計畫，其中戲劇部分將推出3部風格迥異、題材創新的重磅劇集，60集的90年代溫馨家庭好戲《愛鄰洗衣店》即是其中之一。該劇演員包括柯叔元、周幼婷、曹佑寧、任容萱與禾羽等人，並由金獎團隊操刀製作，共同詮釋跨越時代的人情與愛。

60集的90年代溫馨家庭好戲《愛鄰洗衣店》是三立電視2025年度重點節目計畫之一。

《愛鄰洗衣店》故事將時空拉回到90年代的台灣，這家洗衣店不僅見證了台灣經濟變化，也串起了鄰里間的人情味，由曾打造《用九柑仔店》、《未來媽媽》等口碑之作的金獎團隊再度操刀製作，備受觀眾期待。

廣告 廣告

柯叔元在《愛鄰洗衣店》中與周幼婷睽違十多年再度合作，他開心地說：「以前大多演反派，沒機會湊對，這次終於能跟她演夫妻！」同時也笑說久違重返三立拍戲格外感慨。

曹佑寧則是繼《華麗計程車行》後再度面臨台語考驗，坦言這次還是要多練習，特別是「比較接地氣的台語」，他也坦言這是自己首次接手20集以上的長劇，心理既期待又緊張。

曹佑寧首度接20集以上的長劇，坦言台語還是要多練習，特別是「比較接地氣的台語」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

任容萱這回挑戰以台語演出，並首度詮釋反派角色，她笑說：「我和曹佑寧一樣，出道第一部戲（《終極三國》）的導演就是阿福導演，很懷念也很期待！這次第一次講台語演戲，又演反派，真的很新鮮，也希望到時候台語不要NG就好。」

來自富邦啦啦隊的禾羽之前有演過《戲說台灣》，這次再挑戰戲劇，她開心表示：「從小跟阿嬤一起長大，台語很自然，而且我從小看台八長大，偶像就是曾莞婷！」這次演戲有事先跟球團協調時間，她透露會上更多表演課精進自己。

三立電視舉辦「2025內容創新發布會」，正式宣布明年度重點節目計畫，其中戲劇部分將推出3部重磅劇集：《愛鄰洗衣店》、《我的媽媽欠栽培》以及浪漫奇幻愛情大戲《佛系使者–阿夜》。

三立電視將推出的另外2部重磅劇集，則是《佛系使者–阿夜》與《我的媽媽欠栽培》。《佛系使者–阿夜》是一齣浪漫奇幻愛情大戲，由《模仿犯》金獎導演張享如執導，演員陣容包括姚以緹、胡宇威等實力派卡司，打造出唯美與深情兼具的超現實愛情。

廣告 廣告

《我的媽媽欠栽培》則由《花甲男孩轉大人》原著作家楊富閔最新文學改編，並獲得文化部3500萬製作補助，是一部屬於全天下媽媽們的勵志喜戲！劇中以5位媽媽為主角，講述她們為家庭犧牲、放棄理想後的人生逆襲。

更多三立新聞網報導

三立浪漫奇幻大戲《佛系使者–阿夜》 「鬼后」姚以緹變九尾狐戀胡宇威

三立新綜藝《請世界吃桌》玩真的！明星組「辦桌台灣隊」闖各國挑戰辦桌

三立電視2025內容創新發布會 紀錄片《鍍晶的心臟》重磅登場

三立華劇霸氣回歸！一口氣推出3部「重磅劇集」 超狂卡司陣容全到齊

