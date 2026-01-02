金獎影帝威爾史密斯遭控性騷擾 年輕小提琴手公開舉報卻被惡意解僱

奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）面臨性騷擾訴訟，遭到一名年輕小提琴手提告，指控這位好萊塢巨星涉嫌對他進行心理操控，甚至有疑似性侵、性騷擾的舉動。然而當原告感到不舒服，向管理方舉報後，卻面臨對方報復性解僱，造成他不只心理上承受壓力，就連飯碗也因此丟失。

《今日美國》（USA Today）報導，提出訴訟的人名叫布萊恩・金・約瑟夫（Brian King Joseph），他是一名小提琴樂手，曾參加過《美國達人秀》（America’s Got Talent）演出。當威爾史密斯開始《Based on a True Story: 2025 Tour》巡演期間，加入表演團隊前往不同城市演出。然而，讓約瑟夫感到不適的時間，是賭城拉斯維加斯（Las Vegas）。

在他向洛杉磯法院提出民事訴訟狀描述，約瑟夫在2025年3月某天、從演唱會現場返回由史密斯公司安排的飯店房間時，發現房間有被陌生人進入的痕跡，甚至在屋內看到濕紙巾、啤酒瓶、一瓶標示他人姓名的HIV藥物，以及屬於不知名人士的出院文件。

除了這些莫名物品，約瑟夫還發現一張字條，上頭寫道，「Brian，我最遲5:30回來，只屬於我們（畫有愛心）」後面還附註署名為「Stone F」。

參加過《美國達人秀》的小提琴樂手布萊恩・金・約瑟夫提告影帝威爾史密斯。（翻攝自約瑟夫IG粉專）

按照約瑟夫本人說法，由於在加入團隊後，他和威爾史密斯的互動非常頻繁，史密斯甚至多次私下向約瑟夫表示，「你我之間有一種、我與任何人都沒有的特殊連結！」從類似話語推斷，他隨即認定字條上的文字，是告訴他、不久後那位不明人士即將返回房間，並要與他發生性行為。

面對這個局面，約瑟夫隨即向飯店保全與巡演管理團隊通報這起莫名事件。

可是，舉報後得到的卻不是善意回應，巡演管理團隊不但質疑約瑟夫的說法，還指責他一定在說謊，甚至將事件責任歸咎於他本人。舉報數日後，他被單方面告知已經被解僱，追問解僱理由、對方僅稱巡演「將朝不同方向發展」，而他們也已經找到替代的小提琴樂手接任，進而讓約瑟夫非常惱怒，認定該公司就是在報復。

訴狀文字還進一步指控，威爾史密斯打從2024年11月結識約瑟夫以來，逐步對他進行「培養與心理操控」，為進一步性剝削鋪路。雙方在巡演前數月，就開始頻繁單獨相處，前文提及的「特殊連結」話語，就出自這段時間。

潔達史密斯自曝已和丈夫威爾史密斯分居長達7年。（圖／AP）

而約瑟夫也向律師提到，巡演期間自己裝有房卡的包包，曾不明原因遺失，如今回想起來，讓他更加懷疑、在拉斯維加斯遇到的事件，絕對不是偶發事件。

約瑟夫以報復、違法解僱、恐嚇與性騷擾為由提告威爾史密斯，要求賠償個人與財務損失。他表示、身為樂手的自己，已經為巡演投入大量前期成本，而這起事件發生，與突發惡意解僱，導致他出現嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）。

