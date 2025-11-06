「金獎影視編劇」厭世姬新北造浪 分享跨領域人生

厭世姬以插畫作品《厭世動物園》描繪現代人的情緒日常，深受年輕人喜愛。(新北青年局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

還記得台劇《人選之人—造浪者》帶給我們的善惡糾結嗎？究竟是什麼樣的觀察才能寫出耐人尋味的劇本？新北市青年局「新北有課UKO」11月名人講座邀請到《人選之人—造浪者》編劇之一，同時也是《厭世動物園》創作者「厭世姬」，將於11月22日以「我的意外人生：如何成為跨域創作的『造浪者』」為題，分享從圖文創作到影視編劇的斜槓經驗，探討如何在不同領域中延伸創作能量，打造個人品牌。歡迎有興趣的民眾到新北市青年局官網報名參加。

厭世姬在2017年以插畫作品《厭世動物園》描繪現代人的情緒日常，角色風格鮮明、深受年輕族群喜愛。近年更跨足影視領域，參與Netflix熱門影集《人選之人—造浪者》編劇工作，展現其多元創作實力。新北市青年局邀請厭世姬11月22日（週六）下午2點在新莊農會開講，將聚焦她的創作歷程、職涯轉折與跨領域經驗，分享圖文與影視產業的不同挑戰與機會。

新北市青年局長邱兆梅表示，「新北有課UKO」邀請來自不同領域的創作者與專業人士，以實際經驗分享職涯歷程與產業趨勢，讓青年從多元觀點中了解自身職涯定位與發展方向，並鼓勵探索斜槓與跨域發展的可能，培養多元能力與職場競爭力，為未來挑戰做好準備。

新北市青年局指出，「新北有課UKO」11至12月持續推出職場軟實力、數位創作、行銷GA4認證課程，近期更開辦「2025 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營）」，為18至25歲青年量身打造三個月密集培訓，目前開放免費報名至11月12日，全面強化跨域實作力與職場競爭力。鎖定新北市青年局官網及「新北有課UKO」IG，掌握最新課程與活動資訊！報名連結:https://ntpcyouth2022.pse.is/8b4sdq