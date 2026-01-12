金球獎主持人火力全開！李奧納多「只交嫩妹」又被虧：多麼輝煌的職涯

41歲美國喜劇演員妮基葛拉瑟（左）、51歲好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐（右）。（合成圖／達志／美聯社）

41歲美國喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）在2026年金球獎（Golden Globes）開場獨白中，毫不留情地調侃51歲好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），從未和28歲以上女性交往的經歷。

妮基葛拉瑟於美東時間11日連續第2年回鍋擔任金球獎主持人。當晚她在洛杉磯比佛利希爾頓飯店（Beverly Hilton）的開場致詞中，直接拿《一戰再戰》（One Battle After Another）男主狄卡皮歐的感情史，以及他的髮型開玩笑。

她笑稱，「李奧納多狄卡皮歐今晚來到現場，是為了『1個1個的丸子頭』（Leonardo DiCaprio is here for 'one man bun after another'）……你這是多麼輝煌的職業生涯啊，無數經典演出，和所有偉大的導演合作過，拿過3座金球獎、1座奧斯卡，而最令人印象深刻的是，你居然能在女友滿30歲之前就完成這一切。」

此話一出，51歲的狄卡皮歐露出微笑，低頭不語。這位實力派男星日前才傳出與27歲的義大利模特兒維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）交往。

葛拉瑟接著又補上1句：「李奧，我很抱歉我講了這個低俗的笑話。我本來想忍住的，但你知道嗎，我們真的對你一無所知，老兄，沒有別的了，拜託你多透露一點吧。」為了證明自己的說法，這位喜劇演員還表示她曾經「搜尋過」，結果發現「你這輩子最深入的1次專訪，是1991年在《Teen Beat》雜誌上。」

她接著問道：「你最愛的食物還是義大利麵、義大利麵，還有更多義大利麵嗎？」狄卡皮歐聽聞後也忍不住笑了出來，俏皮地指著葛拉瑟，並向她比了個讚。

本月稍早，葛拉瑟在接受《時人》（PEOPLE）雜誌專訪時才透露，「今年可以開的玩笑實在太多了，而現場的明星陣容將會比以往任何1年都更龐大，我是說，比去年還要大。我一直得反覆提醒自己，究竟有哪些人會坐在這個房間裡。」

在訪談中，她也再次調侃了今年領跑金球獎提名名單《一戰再戰》的男主狄卡皮歐，「我是說，李奧的電子菸也會在現場，我真的很期待看到它。」據悉，狄卡皮歐是眾所周知的電子煙愛好者。

雖然葛拉瑟稱，她希望避免「大家已經聽過25次的李奧笑話」（諷刺他之前的女友都不超過25歲），但這並不代表這位男星能全身而退，「我的目標一直都是避免做出大家已經預期的事，或者逼自己別說出觀眾以為我一定會說的那句話，而是試著做點別的。今年的挑戰就在於，如何找到可以拿來開狄卡皮歐玩笑的點，但又不是純粹的嘲諷。」

「而且，他是1位傳奇人物，在《一戰再戰》裡的表現非常出色，」葛拉瑟補充，「所以這也是另1個重點，只要我真的喜歡這些人、尊敬他們的工作，我就可以稍微說點負面的話。」她認為，觀眾通常「看得出來」她是否在「假裝」，像是說「我是你的超級粉絲！」卻又緊接著調侃對方。

「但當我是真的粉絲時，而我對這麼多人都是真心的，我反而可以下手更重，因為那是真愛，也來自1種『我根本無法與之比擬』的認知，」她續稱，「今年現場會有很多、很多重量級人物，而且還有播客圈的人，這本身就會是1個非常好笑的題材。」

