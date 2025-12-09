金球獎入圍名單揭曉！《一戰再戰》獲9項提名 李奧納多.李炳憲爭影帝

第83屆金球獎頒獎典禮將在明年1月11日登場，入圍名單正式揭曉，李奧納多主演的電影《一戰再戰》共獲得9項提名，包含音樂或喜劇類最佳影片、最佳男主角、最佳女主角、以及最佳導演等大獎，成為電影類的最大贏家。而此次最受矚目的焦點莫過於影帝之爭，韓國演員李炳憲成功擠進入圍名單，將與喬治克隆尼、李奧納多等好萊塢巨星共同角逐。

本屆入圍名單亮點滿滿，其中影帝之爭格外激烈，將由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、喬治克隆尼（George Clooney）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、伊森霍克（Ethan Hawke）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons），以及韓國男星李炳憲共同爭搶影帝寶座，而李炳憲此次問鼎金球獎，也成為韓國影壇史上首例。

同獎項的影后人選則以《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）、《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）等人入圍成為一大看點。值得注意的是，本次最佳動畫的提名作品也相當亮眼，包含票房驚人的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、紅遍全球的《Kpop 獵魔女團》，以及最新上映的《動物方城市2》都將一同爭奪。

責任編輯／馮康蕙

