金球獎入圍開獎！甜茶、金童爭影帝 兩代美國甜心搶影后
第83屆金球獎電影類別提名今(8)日公布，由李奧納多狄卡皮歐主演、保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》，與尤沃金提爾的《情感的價值》雙雙以9項提名領跑，預計將是本屆獎項的兩大熱門。
音樂劇／喜劇類成為巨星的角鬥場。「好萊塢金童」李奧納多狄卡皮歐憑藉《一戰再戰》強勢問鼎影帝，對決新世代男神提摩西夏勒梅（《橫衝直闖》）以及資深巨星喬治克隆尼（《影星傑凱利》）。《一戰再戰》在表演類別表現極為強勁，除了李奧納多，更同時囊括了西恩潘和班尼西歐狄奧托羅的最佳男配角雙提名。
相較於男主角群星璀璨，女主角的競爭相對集中， 《暴蜂尼亞》艾瑪史東與《媽的踹爆你》的蘿絲拜恩被視為兩大熱門。
劇情類別方面，雖然《情感的價值》以9項提名全面領先，但影后之爭卻聚焦在兩位好萊塢重量級女星身上：珍妮佛勞倫斯憑藉《去死吧，親愛的》入圍，對決以《獵後真相》獲得提名的茱莉亞羅勃茲。兩位都曾經是好萊塢的票房及片酬一姐，這次正面PK影后桂冠，將相當有看頭。本屆金球獎頒獎典禮將於2026年1月11日上午舉行。
第83屆金球獎完整入圍名單
劇情類最佳影片
《罪人》
《這不只是個間諜故事》
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《情感的價值》
《只是一場意外》
劇情類最佳男主角
《罪人》麥可·B·喬丹 (Michael B. Jordan)
《火車大夢》喬爾·埃哲頓 (Joel Edgerton)
《這不只是個間諜故事》瓦格納·莫拉 (Wagner Moura)
《重擊人生》巨石強森 (Dwayne Johnson)
《科學怪人》奧斯卡·伊薩克 (Oscar Isaac)
《史普林斯汀：走出虛無》傑瑞米·艾倫·懷特 (Jeremy Allen White)
劇情類最佳女主角
《哈姆奈特》潔西·巴克利 (Jessie Buckley)
《情感的價值》蕾娜特·賴因斯夫 (Renate Reinsve)
《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)
《海妲》泰莎·湯普森 (Tessa Thompson)
《獵後真相》茱莉亞羅勃茲 (Julia Roberts)
《寶貝對不起》伊娃·維克多 (Eva Victor)
音樂劇/喜劇類最佳影片
《新浪潮》
《徵人啟弒》
《一戰再戰》
《橫衝直闖》
《暴蜂尼亞》
《藍月終曲》
音樂劇/喜劇類最佳男主角
《徵人啟弒》李炳憲
《藍月終曲》伊森霍克
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐 (Leonardo DiCaprio)
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅 (Timothée Chalamet)
《暴蜂尼亞》傑西·普萊蒙 (Jesse Plemons)
《影星傑凱利》喬治克隆尼 (George Clooney)
音樂劇/喜劇類最佳女主角
《一戰再戰》蔡斯·因菲尼蒂 (Chase Infiniti)
《暴蜂尼亞》艾瑪·史東 (Emma Stone)
《媽的踹爆你》蘿絲·拜恩 (Rose Byrne)
《悠唱藍調》凱特·哈德森 (Kate Hudson)
《魔法壞女巫：第二部》辛西婭·艾利沃 (Cynthia Erivo)
《The Testament of Ann Lee》亞曼達·塞佛瑞 (Amanda Seyfried)
最佳男配角
《一戰再戰》西恩·潘 (Sean Penn)
《一戰再戰》班尼西歐·狄奧·托羅 (Benicio del Toro)
《哈姆奈特》保羅·麥斯卡 (Paul Mescal)
《科學怪人》雅各·艾洛迪 (Jacob Elordi)
《情感的價值》史戴倫·史柯斯嘉 (Stellan Skarsgård)
《影星傑凱利》亞當·山德勒 (Adam Sandler)
最佳女配角
《凶器》艾美·馬迪根 (Amy Madigan)
《情感的價值》艾麗·芬寧 (Elle Fanning)
《情感的價值》英加·伊布斯多特·利勒斯 (Inga Ibsdotter Lilleaas)
《一戰再戰》蒂雅娜·泰勒 (Teyana Taylor)
《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜·格蘭德 (Ariana Grande)
《重擊人生》艾蜜莉·布朗特 (Emily Blunt)
最佳導演
《哈姆奈特》趙婷
《罪人》萊恩·庫格勒 (Ryan Coogler)
《科學怪人》吉勒摩·戴托羅 (Guillermo Del Toro)
《情感的價值》尤沃金·提爾 (Joachim Trier)
《只是一場意外》賈法·潘納希 (Jafar Panahi)
《一戰再戰》保羅·湯瑪斯·安德森 (Paul Thomas Anderson)
最佳劇本
《罪人》
《一戰再戰》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《情感的價值》
《只是一場意外》
最佳配樂
《罪人》
《一戰再戰》
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《穿越地獄之門》
《F1電影》
最佳原創歌曲
《罪人》("I Lied to You")
《火車大夢》 ("Train Dreams")
《KPop 獵魔女團》("Golden")
《阿凡達：火與燼》("Dream As One")
《魔法壞女巫：第二部》 ("The Girl in the Bubble")
《魔法壞女巫：第二部》("No Place Like Home")
最佳動畫片
《KPop 獵魔女團》
《動物方城市2》
《再見未來男孩》
《小雨艾蜜莉》
《地球特派員》
《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》
最佳外語片
《徵人啟弒》
《情感的價值》
《穿越地獄之門》
《只是一場意外》
《這不只是個間諜故事》
《The Voice of Hind Rajab》
電影和票房成就獎
《罪人》
《凶器》
《F1電影》
《動物方城市2》
《KPop 獵魔女團》
《阿凡達：火與燼》
《魔法壞女巫：第二部》
《不可能的任務：最後清算》
